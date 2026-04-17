Darba meklēšana šodien daudziem kļuvusi par emocionālu un psiholoģisku pārbaudījumu. Lai gan darba sludinājumi internetā ir simtiem, realitātē atrast darbu, kurā jūties novērtēts, saņem cienīgu atalgojumu un vari saglabāt līdzsvaru starp darbu un dzīvi, bieži vien ir gandrīz neiespējami.
Nereti cilvēki mēnešiem ilgi raksta pieteikumus, dodas uz intervijām, pielāgo savus CV un motivācijas vēstules, bet pretī saņem klusumu vai atteikumu bez paskaidrojuma. Katrs neveiksmīgais mēģinājums grauj pašvērtējumu un liek uzdot jautājumu – vai ar mani kaut kas nav kārtībā? Soctīklos izveidojusies diskusija, ka, iespējams, pēc mēnešiem ilgiem darba meklējumiem, vainīgs ir CV?
“Kopš decembra meklēju darbu. Teikšu godīgi – iet grūtāk, kā nekad. Esmu nosūtījusi 130 pieteikumus uz vakancēm. Lasu arī te, ka daudziem ar to problēmas. Uztaisīju jaunu CV – cita lieta. Varbūt problēma CV?” raksta kāda sieviete. Komentāros cilvēki stāsta, ka katrai vakancei pielāgojuši savu CV, cits norāda, ka, lai tiktu pie darba, bija jāiztur četras kārtas.
