VIDEO. Sociālos tīklus iekaro gulbju romantiskā deja Somu līcī 0
Sociālajos tīklos plašu popularitāti guvis video no Somu līča, kurā iemūžināts fascinējošs gulbju tuvības jeb pārošanās rituāls.
“Redzu to pirmo reizi. Gulbju pārošanās deja ir daļa no viņu savstarpējā tuvināšanās rituāla. Viņi sinhroni atkārto viens otra kustības un veido saikni, iespējams, paliekot kopā uz visu mūžu,” raksta video autore.
Šī publikācija apbūrusi simtiem tūkstošus cilvēku. Daži vaicā, vai tā patiešām ir realitāte, nevis mākslīgā intelekta radītais? Uz to autore atbild, ka tik tiešām pati savām acīm redzējuši šo īpašo brīdi.
Citā ierakstā viņa piebilst: “Šis ir viņu mīlestības sākums. Pirms publicēju šo video, pat nenojautu, ka esmu iemūžinājusi tik retu parādību. Gulbju pārošanās dejā tie sinhroni peld, griežas, paceļ spārnus un noliecas viens pret otru. Parasti tas notiek klusā un mierīgā vidē.”
Autore arī pateicas skatītājiem par sirsnīgajām emocijām: “Ir neticami patīkami un vērtīgi dalīties šādā brīdī ar citiem.”
Šis video vēlreiz apliecina, cik iespaidīgi un reizē trausli var būt dabas procesi, kas nereti paliek cilvēku acīm nepamanīti.