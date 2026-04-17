“Efekts panākts – visi runā!” Latvieši neizpratnē par “Cēsu alus” reklāmu, diskusijā iesaistās pat slavenības 11
Reklāmas mērķis gandrīz vienmēr ir viens – tikt pamanītai. Jo skaļāk, dīvaināk vai negaidītāk, jo lielāka iespēja, ka cilvēki par to runās. Taču te rodas interesants jautājums – vai reklāma ir uzskatāma par veiksmīgu arī tad, ja lielākā daļa skatītāju to nesaprot vai pat nosoda?
Šo jautājumu savā sociālo tīklu ierakstā aktualizē kāda sieviete, kura atzīst – viņai patiesi interesē, kāda komanda izdomāja un apstiprināja konkrēto Cēsu alus reklāmu.
Viņa ironiski jautā, vai reklāma vispār ir domāta kādai ļoti specifiskai auditorijai. Vēlāk viņa piebilst, ka, iespējams, šī ir neveiksmīga mēģinājuma “atdzīvināt” vecāku reklāmas ideju jaunā formātā. Sievetei pašai šis jaunais variants nepatīkot – īpaši vizuālais stils un sajūta, ko tas rada, pat nosaucot to par “ne īsto vietu un laiku”. Tajā pašā laikā viņa mēģina atrast kaut ko pozitīvu un pat pieļauj, ka reklāmai varētu būt turpinājums, kas izskaidro ideju. Noslēgumā viņa atzīst – viņa nav šīs reklāmas mērķauditorija, un tas var ietekmēt viņas skatījumu.
Komentāros viedokļi dalās.
Daļa cilvēku reklāmu novērtē pozitīvi. Kāds raksta, ka reklāma patīk, cits uzsver, ka tā ir kvalitatīva un atbilst tā sauktajam “jester” jeb jokdara zīmola stilam. Vēl kāds atzīst – lai gan ikdienā TV neskatās, šī reklāma radījusi interesi to sameklēt un noskatīties.
Taču netrūkst arī kritikas. Kāds komentētājs uzskata, ka reklāma varētu aizvainot medicīnas darbiniekus. Citiem nepatīk tās noskaņa – tiek pieminēts pat neērts vai nepiemērots “vibe”. Kāda sieviete saka, ka reklāma viņai patīk labāk nekā citas līdzīgas kampaņas, bet tas nenozīmē, ka viņa tāpēc izvēlētos šo produktu.
Ir arī skatītāji, kuri vienkārši nesaprot ideju. Kāds atzīst, ka pirmajā brīdī domājis “kas tas vispār ir?”, un tikai beigās sapratis, ka tā ir alus reklāma. Citi ironizē vai pat asi kritizē, saucot to par neveiksmīgu.
Interesanti, ka daļa komentētāju uzsver – reklāma savu darbu tomēr ir izdarījusi. Tā ir pamanīta un izraisījusi diskusiju. Kāds raksta: ja par reklāmu runā, tad efekts ir sasniegts, pat ja jautājums par tās kvalitāti paliek atklāts.
Noslēgumā redzams, ka šī reklāma kļuvusi par tipisku piemēru mūsdienu mārketingam – tā sadala auditoriju. Vieniem patīk, citiem nepatīk, bet vienaldzīgo gandrīz nav. Un, iespējams, tieši tas arī bija galvenais mērķis.
