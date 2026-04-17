Ingūna Gulbe aicina doties pie lauku radiem un droši atzīst: bads nedraud, bet cenas būs lielas 66

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:10, 17. aprīlis 2026
Ziņas Ekonomika

Visam nākošajam un aiznākošajam gadam lielus uzkrājumus nevar izveidot, bet Ingūna Gulbe, Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja, uzskat, ka latviešiem ir tāda laba lieta, ka lai gan bieži mēs nemākam sadzīvot, bet katram ir labi radi un draugi laukos.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Viņa, komentējot tēmu par gaidāmo cenu kāpumu visās jomās TV24 raidījumā “Dienas personība”, piebilda, ka “tagad ir pavasaris, mums ir iespēja laukos iestādīt kādu lieku kartupeli, kāpostu, braukt, palīdzēt, apkopt, un pēc tam būs ko ēst. Tāpat laukos vēl var paņemt kādas vistas, lai tās izaug pa vasaru, un tad būs olas, tāpēc par to tik ļoti nav jāuztraucas.”

Viņa iedrošina, “bads Latvijai nedraud, bet cenas būs lielas!”

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.