TESTS. Kāds ir tavs IQ līmenis? Pārbaudi sevi ar testu, ko intervijās liek pildīt darba devēji 0
Ne tikai skolā vai eksāmenos no mums sagaida ātru domāšanu – šādu testu nereti liek pildīt arī darba intervijās, lai pārliecinātos, cik veikli kandidāts spēj risināt loģikas uzdevumus ierobežotā laikā.
Tev dotas 15 minūtes un 30 jautājumi. Uz cik daudziem šajā laika posmā spēj atbildēt pareizi?
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.
Antonīms vārdam naids
1 no 30