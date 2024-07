Foto. Bernd von Jutrczenka/dpa

SIA “K2 Ventum” kļūst par Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas biedru Ieteikt







SIA “K2 Ventum” paziņo, ka ir uzņemta biedrībā “Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija”. Šis notikums apliecina, ka atjaunojamās enerģijas ražotājiem ir līdzīgas intereses un izaicinājumi, neskatototies uz izvēlēto ražošanas veidu – biomasa, vējš, ūdens vai saule.

Reklāma Reklāma

“Esam ļoti pagodināti par iespēju kļūt par daļu no Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas,” saka Agris Kalniņš, projekta galvenais attīstītājs un uzņēmuma īpašnieks. “Komandas vārdā izsakām pateicību federācijai par uzņemšanu biedrībā. Mēs redzam, ka atjaunojamās enerģijas ražotājiem ir ļoti līdzīgi izaicinājumi gan no regulējuma viedokļa, gan uzlabojot dažādus normatīvos aktus un veidojot ilgtspējīgu, visaptverošu un Latvijai atbilstīgu enerģētikas politiku. Biedrība sniegs labas sadarbības iespējas un diskusiju platformu ar lēmumu pieņēmējiem gan Latvijas Republikas Saeimā, gan nozarei svarīgajās ministrijās. Šobrīd nozarei ļoti svarīgi saprast ilgtermiņa sadarbību ar Aizsardzības ministriju. Jo drošība, Latvijai atslēdzoties no BRELL tīkla, ietver sevī enerģijas ražošanu šodien ar ļoti augstu prioritāti.”

Haralds Vīgants, Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes priekšsēdētājs, komentē: “Ar kolēģiem novērtējam, ka Latvijā aizvien vairāk top ievērojami projekti, kas jaudu ziņā ir salīdzināmi ar mūsu kaimiņiem un kas sniegs būtisku pienesumu Latvijas enerģētikas sektoram. K2 Ventum ir profesionāla komanda, un redzam labas sadarbības iespējas.”

Par Latvijas Atjaunojamās enerģijas federāciju

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija ir vadošā nevalstiskā organizācija atjaunojamās enerģijas sektorā, apvienojot biogāzes ražotājus, mazās hidroelektrostacijas, vēja parku attīstītājus, kā arī citus atjaunojamo un zaļo energoresursu ražotājus. Federācija sniedz sadarbības iespējas un diskusiju platformu ar lēmuma pieņēmējiem, veicinot ilgtspējīgas enerģētikas politikas veidošanu Latvijā.

Par SIA “K2 Ventum” un vēja parka attīstību Sakas, Vērgales un Lažas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

SIA “K2 Ventum” ir Latvijā dibināts uzņēmums atjaunojamās enerģijas sektorā, kura mērķis ir vēja parku attīstība un to ekspluatācija. Uzņēmums ir izveidojis komandu ar lielu pieredzi un nodrošinājis visas kompetences un nepieciešamos resursus, lai radītu efektīvu un ilgtspējīgu projektu. Uzņēmuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un sekmēt klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu gan Latvijā, gan Eiropā. Uzņēmuma pirmais plānotais vēja parks atrodas Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā. Vēja parka platība būs aptuveni 17,5 km², un tajā plānots uzstādīt 55 vēja turbīnas. Galīgais turbīnu skaits tiks noteikts tehniskā projekta izstrādes laikā. Katras turbīnas jauda būs līdz 7.5 MW un augstums līdz 252 m.

Uzņēmuma patiesā labuma guvēji ir Latvijas uzņēmējs un projekta investors Armands Sadauskis, starptautisks projekta investors no Lietuvas Mantas Visminas un projekta galvenais autors un uzņēmējs Agris Kalniņš.