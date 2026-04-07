FOTO: Valsts policija
FOTO: Valsts policija
Valsts policija

“Sieviete kliedza, vīrietis kaut ko klapēja.” Iecavā pēc nemierīgās nakts pie mājas atrod no 7. stāva loga izkritušu sievieti 0

LA.LV
22:11, 7. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Iecavā kāds vakars beidzies traģiski. Kaimiņiem nācies klausīties sievietes kliedzienos un sišanas skaņās, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Nākamajā rītā viss kļuvis skaidrs – 42 gadus veca sieviete zaudējusi dzīvību, izkrītot no mājas septītā stāva loga. Raidījumam ir informācija, ka jau aizturēta viena persona, kas liek domāt, ka notikušais nav bijis negadījums.

“Kad pienācu, prasīju: kas noticis? Man teica, ka sieviete izkrita no 7. stāva. Jau redzēju, ka viņai virsū bija uzklāts zilais maiss. Ārprāts, tiešām!” stāsta mājas iedzīvotāja.
“Dzirdējām iepriekšējā vakarā, ka tur sieviete kliedza, vīrietis kaut ko klapēja un suns rēja. Mēs gājām pa abiem stāviem un meklējām, no kurienes nāk šīs skaņas, bet nevarējām saprast,” norāda kaimiņiene.

Tāpat mājas iedzīvotāja raidījumā “Degpunktā” stāstīja, ka sieviete šajā mājā ikdienā neesot bijusi bieži redzama. Tomēr bijis zināms, ka viņai bijušas problēmas ar pārmērīgu alkohola lietošanu.

Pašlaik ir ierosināts kriminālprocess par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušās nāvei.

Plašāk skaties video!

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.