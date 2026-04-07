"Sieviete kliedza, vīrietis kaut ko klapēja." Iecavā pēc nemierīgās nakts pie mājas atrod no 7. stāva loga izkritušu sievieti
Iecavā kāds vakars beidzies traģiski. Kaimiņiem nācies klausīties sievietes kliedzienos un sišanas skaņās, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Nākamajā rītā viss kļuvis skaidrs – 42 gadus veca sieviete zaudējusi dzīvību, izkrītot no mājas septītā stāva loga. Raidījumam ir informācija, ka jau aizturēta viena persona, kas liek domāt, ka notikušais nav bijis negadījums.
“Dzirdējām iepriekšējā vakarā, ka tur sieviete kliedza, vīrietis kaut ko klapēja un suns rēja. Mēs gājām pa abiem stāviem un meklējām, no kurienes nāk šīs skaņas, bet nevarējām saprast,” norāda kaimiņiene.
Tāpat mājas iedzīvotāja raidījumā “Degpunktā” stāstīja, ka sieviete šajā mājā ikdienā neesot bijusi bieži redzama. Tomēr bijis zināms, ka viņai bijušas problēmas ar pārmērīgu alkohola lietošanu.
Pašlaik ir ierosināts kriminālprocess par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušās nāvei.
