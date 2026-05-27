“Vecīt, ja tu taisīsies pāri robežai…” Zelenskis tur tonusā Lukašenko 0

15:38, 27. maijs 2026
“Vecīt, ja tu taisīsies pāri robežai, būs trieciens,” šādi TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš raksturo Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska politisko retoriku reģionā, “Zelenskis uztur tonuša Lukašenko!”

Viņš norāda, ka Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko esot paudis gatavību tikties ar Zelenski, lai pārrunātu situāciju. Runājot par iespējamo Baltkrievijas iesaisti karā, Slaidiņš citē Lukašenko pozīciju: “Tā tiks iesaistīta tikai vienā gadījumā – ja pret mūsu teritoriju tiks vērsta agresija. Un šajā gadījumā mēs kopā aizstāvēsim savu dzimteni.”

Tālāk sarunā Slaidiņš pievēršas Ukrainas Augstākās radas Nacionālās drošības un izlūkošanas komitejas sekretāra Romāna Kostenko teiktajam. Viņš uzsver, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins atrodas sarežģītā situācijā un cieš no būtiskiem zaudējumiem gan iekšpolitiski, gan kaujas laukā.

Pēc Kostenko vērtējuma, Krievija cenšas iesaistīt Baltkrieviju karā vēl vairāk, vienlaikus Baltkrievijas režīms cenšas no tā izvairīties. “Putins šajā ziņā pieliek visu savu spēku Lukašenko virzienā.”

“Mūsu droni un raķetes sasniedz Maskavu, Baltkrievija ir daudz tuvāk, un viņš [Lukašenko] saprot, ka atbilde būs skarba,” izteicies Kostenko. Vienlaikus tiek norādīts, ka šāds spēku līdzsvars kalpo arī kā atturošs faktors tiešai Baltkrievijas iesaistīšanai karā.

