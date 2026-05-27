"Slepenā operācija" beidzas ar milzu zaudējumiem: Igaunijā aizturēti divi jaunieši lietā par lielas summas izkrāpšanu
Tallinas piepilsētā Mārdu policija aizturējusi 22 gadus vecu Lietuvas pilsoni un 21 gadu vecu Igaunijas pilsoni, kas tiek turēti aizdomās par līdzdalību 700 000 eiro izkrāpšanā no Igaunijas Mākslinieku savienības, trešdien paziņoja prokuratūra.
Tiesa abiem uz diviem mēnešiem noteikusi drošības līdzekli apcietinājumu.
Aizturētie tiek turēti aizdomās par datorkrāpšanu, kas pastrādāta personu grupā.
Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka no Igaunijas Mākslinieku savienības izkrāpti aptuveni 700 000 eiro.
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju shēma sākās 7. maijā, kad ar Mākslinieku savienības grāmatvedi telefoniski sazinājās krāpnieki, uzdodoties par sūtījumu piegādātāja “Omniva” pārstāvjiem. Apgalvojot, ka viņai jāsaņem ierakstīta vēstule, viņa tika pierunāta veikt identifikācijas procedūru, izmantojot PIN kodus.
Pēc tam sekoja zvani no it kā bankas darbiniekiem, kas informēja viņu par it kā notikušu kiberuzbrukumu un nepieciešamību steidzami aizsargāt savus līdzekļus. Pēc tam krāpnieki sazinājās ar cietušo policijas vārdā un pārliecināja viņu piedalīties “slepenā operācijā”, lai notvertu noziedzniekus.
Sekojot krāpnieku norādījumiem, sieviete savā darba datorā instalēja attālinātas piekļuves programmu, ar kuras palīdzību krāpnieki varēja nedēļu izņemt naudu. Turklāt, paklausot rīkojumiem, grāmatvede ar pakomāta starpniecību nosūtīja krāpniekiem bankas kartes.