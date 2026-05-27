Zelenskis nosūtījis steidzamu vēstuli ASV prezidentam Donaldam Trampam – kas tajā minēts? 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosūtījis steidzamu vēstuli ASV prezidentam Donaldam Trampam un ASV Kongresam, brīdinot par kritisku pretgaisa aizsardzības līdzekļu trūkumu Ukrainā. Par to, atsaucoties uz izdevumu “Kyiv Independent”, ziņo Ukrainas mediji.
Informāciju žurnālistiem apstiprinājis arī Ukrainas prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Dmitrijs Litvins.
Vēstulē Zelenskis īpaši uzsver problēmas saistībā ar Krievijas ballistisko raķešu pārtveršanu un norāda, ka Ukraina šajā jautājumā gandrīz pilnībā ir atkarīga no Savienotajām Valstīm.
“Kad runa ir par aizsardzību pret ballistiskajām raķetēm, mēs paļaujamies gandrīz tikai uz Savienotajām Valstīm,” teikts vēstulē.
Ukrainas amatpersonas paudušas bažas, ka “Patriot” pārtvērējraķešu un citu Rietumu piegādāto pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkuma dēļ Ukrainai kļūst arvien sarežģītāk atvairīt jaunos Krievijas uzbrukumus.
Kā norādījis Ukrainas pārstāvis, Ukrainas vēstniece ASV Olha Stefanišina šo vēstuli nodevusi Baltajam namam, Pārstāvju palātas spīkeram Maikam Džonsonam un vairākiem Kongresa locekļiem.
Vēstulē izskan arī bažas par grūtībām nodrošināt ieroču piegādes no NATO sabiedrotajiem PURL programmas ietvaros.
“Pašreizējais piegāžu temps programmas ietvaros vairs neatbilst reālajiem draudiem, ar kuriem mēs saskaramies. Lūdzu jūsu palīdzību Ukrainas gaisa telpas aizsardzībā pret Krievijas raķetēm,” teikts Zelenska vēstulē.
Ukrainas prezidents īpaši lūdz nodrošināt “Patriot PAC-3” raķešu piegādes, lai aizsargātos pret Krievijas ballistiskajiem triecieniem.
“Ukrainas tautas vārdā es ar cieņu lūdzu ASV prezidentu un Kongresu turpināt sadarbību un palīdzēt mums nodrošināt šo dzīvībai svarīgo aizsardzības instrumentu pret Krievijas teroru – Patriot PAC-3 raķetes un citas sistēmas –, lai apturētu Krievijas ballistiskās raķetes un citus Krievijas raķešu uzbrukumus,” norādīts vēstulē.
Tikmēr Krievija pēdējās dienās publiski paziņojusi par nodomu veikt sistemātiskus triecienus Ukrainas militāri rūpnieciskajiem objektiem Kijivā un pat aicinājusi ārvalstu diplomātus pamest galvaspilsētu.
Ukrainas eksperti uzskata, ka šādi paziņojumi daļēji saistīti ar Krievijas problēmām frontē, taču vienlaikus brīdina, ka draudus nevar ignorēt.