16:24, 27. marts 2026
Lieldienas tuvojas straujiem soļiem. Jau laikus jāsāk domāt, ar ko krāsosim olas. Viens no populārākajiem, vieglākajiem un drošākajiem variantiem – sīpolu mizas.

7 pārtikas produkti, kas var veicināt vēža attīstību – daļa no tiem garšo mums daudziem
18 “neveselīgi” pārtikas produkti, kas patiesībā nāk par labu cilvēka organismam
“Viņa vairs nav bērns” – Zelenskis dalās retās atklāsmēs par savu vienīgo meitu 60
Tomēr, ja laikus nesāk mizas krāt, var rasties apgrūtinoša situācija. Jā – var nopirkt sīpolus un tos samizot, bet tad atkal rodas jautājums par ēdiena izmešanu. Vienīgi, no samizotajiem sīpoliem var pagatavot franču sīpolu zupu.

Bet tiem, kuriem slinkums sīpolus mizot vai to mizas glabāt, risinājums ir atrodams veikalos – iepakojums ar sīpolu mizām.

Tramps vēlas atņemt balsstiesības vairākām NATO valstīm, ja tās neizpildīs kādu noteiktu prasību
Olaines novadā traucēta elektroapgāde: “Sadales tīkls” strādā, lai to atjaunotu
Šo zodiaka zīmju pārstāvji sava lepnuma dēļ bieži vien iekuļas nepatikšanās – vai arī tu esi to vidū?

“Nē, nu šitā ir jāprot bizness taisīt. Saprotu, ka tuvojas Lieldienas. Nezinu, vai citus gadus arī šāds brīnums bija, bet nu tirgot sīpolu mizas, man šķiet, nav īsti forši. Iedomājos, kurš darbinieks centralizēti aplasa sīpoliem mizas, gan jau par to papildus neko nesaņem,” par Lieldienu aktualitāti vietnē “Threads” raksta lietotājs ar segvārdu @opmace10.

Tomēr komentāros ļaudis gan par šo faktu priecājas. Lūk, kas viņiem sakāms!

“Neredzu problēmu. Jau gadiem tirgū i veikalā var nopirkt. Ne visi ēd tik daudz sīpolu, lai Lieldienas krāsotu olas.”

“Ja 1.29 maksā mākslīgais krāsas maisījums, tad ir ok? 🙂 ar ko šis atšķiras? Aktuāls produkts, kur lai sagatavotu ielikts darbs. Ogas un sēnes mežā arī bez maksas, – tur nejautājam kāpēc par to naudu prasa vācēji.”

“Un kas jūs tik ļoti pārsteidz? Tas, ka divu cilvēku ğimene nevāc sīpolu mizas gadu iepriekš?”

“Šis ir ļoti forši! Es nelietoju sīpolus,nav opcijas sakrāt. Esmu sajūsmā,ka mizas varu nopirkt! Tā tas notiek jau gadus 20 toč! Tikai kādreiz tantes tirgū to darīja, tagad arī veikali pārņēmuši ideju!”

“Es pirkšu. parasti pērku tirgū, bet tas tālāk, maksas stāvvieta, cenas tās pašas. Ņemšu tad Rimi, paldies! Un nē, es nebadzīgāka nekļūstu, nopērkot dažus maisiņus.”

“Ļoti laba ideja! Jau vairākus gadus pērku, dažreiz tirgū, dažreiz veikalā. Negribu mizas mājās krāt! Citādi vēl sākšu tukšās burciņas un iepakojumus krāt!”

SAISTĪTIE RAKSTI
“Nekur tālāk par krievu laikiem mēs te, Latvijā, neesam tikuši!” “Lindex” apakšveļas reklāma Rīgā raisa konfliktus
“No sprādziena pat kaut kas no plaukta nokrita.” Iedzīvotāji dalās pieredzē par dzīvi pie Ādažu poligona
Kur palicis Pavļuts? Soctīklotāji min vistrakākos iespējamos variantus
