Elektroauto atbalsts vai Eiropas naudas šķērdēšana? Vaidere kritizē 40 miljonu programmu, ministrs pārmetumus noraida 3

8:16, 14. maijs 2026
Sākusies pieteikšanās valsts atbalsta programmai elektroauto iegādei, kurā iedzīvotāji var saņemt no 3000 līdz pat 9000 eiro atbalstu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegādei atkarībā no transportlīdzekļa veida un tā, vai piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība. Taču šai programmai ir arī pretinieki, kuri šādu atbalstu uzskata par Eiropas naudas šķērdēšanu.

“40 miljonu eiro novirzīšana elektroauto iegādes līdzfinansēšanai visiem, kas prasa, nav pareiza,” – 360TV Ziņām saka Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere. Viņas ieskatā turīgie ļaudis no šī atbalsta būtu jāizslēdz, un četru līdz deviņu tūkstošu eiro atbalsts jādod mazāk turīgiem cilvēkiem vai kuplām ģimenēm.

“Es šo pieeju esmu visu laiku kritizējusi, jo, ja cilvēks var nopirkt elektroauto par 35 tūkstošiem, viņš varēs nopirkt arī par 40 tūkstošiem. Šos līdzekļus vajadzētu tomēr izmantot tiem, kuriem ir paknapāk ar naudu,” pauž Vaidere (Jaunā Vienotība).

Tikmēr klimata un enerģētikas ministrs pārmetumus noraida, uzsverot – valsts atbalstu visbiežāk izmanto tieši ekonomiskākās klases elektroauto iegādei. “Kas viņas ieskatā ir turīgi cilvēki? Tāpēc šajā programmā ir uzlikti speciāli griesti, lai neviens nepirktu ekskluzīvus elektroauto,” stāsta Kaspars Melnis – klimata un enerģētikas ministrs (Zaļo un Zemnieku savienība).

Vaideres ieskatā klimata mērķu sasniegšanai atvēlētā Eiropas nauda būtu ne tik daudz jānovirza elektroauto finansēšanai, bet, piemēram, azbestu saturošā šīfera utilizēšanai. Tas skar desmitiem tūkstošus cilvēku, kuri vienkārši nespēj atļauties bīstamo šīferi nodot atkritumu poligonos. Pārāk dārgi. Un tieši te būtu vajadzējis Eiropas fondu naudu izmantot.

Arī ļaudis sociālajos medijos neslēpj sašutumu, ka joprojām nav visiem pieejams valsts atbalsts bīstamā azbesta šīferu savākšanai un nodošanai. Par klimatu atbildīgais ministrs apgalvo – azbesta šīfera noņemšana no māju jumtiem īsti jau nepalīdzēšot sasniegt klimata mērķus. Esot šogad paredzēti 300 tūkstoši eiro utilizēšanai. Piemēram, pērn šo naudu varēja saņemt tikai Goda ģimenes, turklāt arī ne visas.

Taču Latvijai vēl ir iespēja nākt cilvēkiem pretim ar azbesta saturošo šīferu utilizēšanas izmaksu segšanu. Proti, pēc trīs gadiem degvielai un fosilajai apkurei piemēros CO2 emisijas, un šī nauda nonāks tā sauktajā sociālā klimata fondā. Katra dalībvalsts varēs izvēlēties kā to tērēt, tostarp māju jumtu nomaiņas līdzfinansēšanai.
