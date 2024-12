“Rail Baltica” stacijas būvlaukums Rīgas lidostā. Foto: LETA

“Šis projekts ir blefs no pirmās dienas!” Deputāti kritizē priekšlikumu piešķirt 50 miljonus eiro “Rail Baltica” projektam Ieteikt







Saeimas deputāti ārkārtas sēdē par nākamā gada budžeta projektu piektdien kritizēja opozīcijas parlamentārieša Jāņa Vitenberga (NA) iesniegto priekšlikumu nākamā gada budžetā nodrošināt papildu 50 miljonu eiro valsts finansējumu dzelzceļa projekta “Rail Baltica” būvniecības procesa sadaļām, kas nevar tikt līdzfinansētas no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Šāds finansējums nodrošinātu būvniecības procesa nepārtrauktību, savu ieceri pamatoja deputāts. “Bez budžeta līdzekļiem pat pamattrasi nevar uzbūvēt,” lēsa Vitenbergs, sakot, ka ir “jāmaina spēles noteikumi”.

Saeimas deputāts Ainārs Šlesers (LPV) sacīja, ka, neskatoties uz to, ka abas partijas ir opozīcijā, LPV šo priekšlikumu neatbalstīs, jo prasītie 50 miljoni neesot piešķirami, jo “nekas jau nav izdarīts”.

Deputāts kārtējo reizi kritizēja “Rail Baltica” projektu, akcentējot, ka pašlaik joprojām nav izdarīts pietiekami daudz, lai projektu īstenotu. “Šis projekts ir blefs no pirmās dienas, tam nav sakara ar drošību, tam nav sakara ar biznesu,” emocionāli teica Šlesers, kurš uzskata, ka no projekta iedzīvotāji īsti neko neiegūs, taču pēc tā īstenošanas nodokļu maksātāji turpinās maksāt, lai “uzturētu sliedes”.

Deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV) sacīja, ka pašlaik Latvija ir ķīlnieku lomā, Igaunija un Lietuva Latviju esot ievilkusi nerentablā projektā. “Kāds labums no tā ir Liepājai, Daugavpilij, Ventspilij,” retoriski vaicāja Zivtiņš, pēc kura domām, plānotās izmaksas ir neadekvātas.

Arī Saeimas deputāts Andrejs Ceļapīters deputātus aicināja domāt par to, kādi būs ieguvumi no “Rail Baltica” projekta īstenošanās. Ceļapīters akcentēja, ka “vajag apstāties un izanalizēt”, un gadījumā, ja tiek secināts, ka ieguvumu neesot, tad arī projektu jāpārtrauc.

Saeimas deputāts Kristaps Krištopans (LPV) sacīja, ka brīnās, ka netiek valdībā vērtēts tas, kas būtu, ja tomēr izlemtu atteikties no projekta īstenošanas. “Sākam beidzot skaitīt naudu,” aicinot vērtēt “Rail Baltica” projektu, teica Krištopans.

Saeimas deputāts Edgars Tavars (AS) klāstīja, ka nebalsos “ne par vienu centu”, kamēr nebūs skaidrības par to, ko paredzēts būvēt, un citiem jautājumiem. Tāpat esot nepieciešams sagaidīt dzelzceļa projekta “Rail Baltica” parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu, kas ļaušot izdarīt secinājumus par to, kas darāms nākotnē.

Saeimas deputātu vairākums Vitenberga rosināto priekšlikumu noraidīja.

Jau ziņots, ka Saeima šodien turpina skatīt 2025.gada valsts budžeta projektu galīgajā lasījumā.

Trešdien deputāti izskatīja budžeta projekta 31 pavadošo likumprojektu, kurā kopumā bija iesniegti 212 priekšlikumi, kā arī iesāka vētīt likumprojektu par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam. Galvenajam valsts budžeta likumprojektam iesniegti 311 priekšlikumi.