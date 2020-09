Skolas gads – pārbaudījums visiem! Kā jauno mācību gadu sagaida Nīcā, Jēkabpilī, Krustpilī un Liepupē

Pirmā septembra priekšvakarā Krustpils pamatskolas 9. klases skolnieces Līva Ieviņa (no kreisās), Kristiāna Rubiķe, Diāna Blakunova un Evija Peršteina trenējas skolēnu plūsmu vadīšanā un svinīgās līnijas organizēšanā. Foto: Andris Grīnbergs

Vivanta Volkova, Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jaunajā mācību gadā 448 skolas jeb 82% aptaujāto izglītības iestāžu īstenos A modeli – mācības klātienē, paredzot drošības pasākumus atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, informē Izglītības un zinātnes ministrija. Lielākā daļa skolu atzīstot, ka pavasarī gūtā pieredze arī klātienes modelī tiks saglabāta, izmantojot attālinātās mācīšanās elementus dažādos veidos.

B modeli, kas paredz kombinēt daļēji attālinātās mācības ar mācībām klātienē, ir izvēlējušās 18% aptaujāto izglītības iestāžu jeb vairāk nekā 100 Latvijas lielāko vidusskolu.

472 skolas norādījušas, ka, lai nepārklātos skolēnu plūsmas un ievērotu distancēšanos, organizēs vienas klases/grupas skolēniem mācības vienā klašu telpā, savukārt 378 skolas organizēs tā sauktās bloka stundas, tādējādi samazinot mācību priekšmetu skaitu vienlaikus vienā dienā vai ilgākā laika periodā.

184 skolas noteiks atšķirīgus mācību stundu sākuma un beigu laikus dažādām klasēm. Kāda skola informējusi, ka distancēšanās ierobežojumus ievēros, skolēniem pārvietojoties skolotāja pavadībā, bet vēl kāda skola to regulāri atgādināšot caur skaļruņiem.

Ministrijas veiktajā skolu aptaujā piedalījās 557 skolas jeb 83% no visām vispārējās izglītības iestādēm. “Latvijas Avīze” dienu pirms skolas sākuma interesējās, kā jauno mācību gadu sagaida Nīcā, Jēkabpilī, Krustpilī un Liepupē.

Jēkabpils pērle

Pēc kapitālas pārbūves (8,3 miljonu eiro vērtās) Jēkabpils 2. vidusskola uzreiz nošāvusi trīs zaķus – dubultojusi skolēnu skaitu līdz 1265, jo pievienota Jēkabpils pamatskola, kļuvusi modernākā izglītības ie­stāde reģionā un viena no modernākajām visā Latvijā, visbeidzot, ieguvusi Jēkabpils pērles nosaukumu, tik skaisti košajās krāsās nu izskatās abi korpusi, vecais un jaunais, arī piebūvētā plašā garderobe un skolas apkārtne.

Skolotāju un bērnu galvenie ieguvumi – klasēs uzstādīti “Newline” interaktīvie ekrāni, blakus ir izvietotas arī mobilās sienas tāfeles, uz kurām var rakstīt ar marķieriem un krītu.

Skolotāji varēs izmantot arī “mozaBook” programmatūru, kas piedāvā jau gatavus vai dod iespēju pašiem izveidot uzdevumus, darba lapas, 3D animācijas, dažādus attēlus, video, skaidrojumus, spēles un daudz ko citu.

“Mēs esam sagatavojušies mācību procesam klātienē, bet, ja Covid-19 situācija pasliktināsies, būs visas iespējas strādāt arī attālināti,” stāsta vidusskolas direktore Ilona Salmiņa.

“Vairākas klases aprīkotas attālinātai apmācībai un pētījumiem, uzstādīta arī video ierakstīšanas un pārraides sistēma, kas nodrošina iespēju skolēniem mājās vai citur sekot mācību stundu vai dažādu pasākumu norisei digitāli.”







Skolas gads sācies

Krustpilī jauni kabineti

Krustpils pamatskolā mācību gads sākas ar daudziem jaunumiem. Jauno mācību priekšmetu “Dizains un tehnoloģijas” mācīs divos jaunos kabinetos ar modernu aprīkojumu, piemēram, tajā, kur apgūs kokapstrādi, metāl­apstrādi, kompozītmateriālu apstrādi un citas derīgas lietas, gandrīz viss ir jauns – darbarīki, instrumenti, universālais darbgalds, astoņi ēvelsoli un daudz kas cits.

Un nu vairs nebūs dalītā apmācība, zēni apgūs arī, piemēram, šūšanu un tamborēšanu, bet meitenes – kokapstrādi un metālapstrādi.

Skolēni 1. septembrī svinīgajā līnijā stāsies skolas iekšpagalmā, bet 1. klases bērnu, pavisam 20, uzņemšana pamatskolas saimē notiks skolas lapenītē zem lielajiem kokiem,” stāsta pamatskolas direktore Vija Stiebriņa.

Nīcā pieņem ikvienu

Mācības Nīcas vidusskolā tiks organizētas pēc A modeļa, proti, klātienē. Direktore Lāsma Petermane teic, ka skolā ir labas iespējas organizēt divas plūsmas audzēkņiem, lai viņu ceļi nekrustotos. Ir vecās skolas ēkas korpuss, kur uzturēsies 1.–6. klašu skolēni, un jaunbūvētais skolas korpuss, kur mācīsies 7.–12. klases.

Tādās pašās plūsmās audzēkņi varēs pusdienot savās maiņās (pēc katras plūsmas sekošot dezinfekcija). Tāpat mainīti ir mācību laiki: 7.–12. klasēm tās sāksies plkst. 8.20, 1.–6. klasēm – plkst. 8.30, lai nesakristu starpbrīži. Arī garderobes ir atsevišķas.

Lai varētu nodrošināt nepieciešamo garderobes un pārvietošanās plūsmu, izveidotas jaunas štata vienības dežurantiem. Direktore rāda jaunizstrādātos kārtības nosacījumus, kā skolēni varēs apmeklēt skolas muzeju, bibliotēku, ēdnīcu utt. Izstrādāta arī stratēģija rīcībai, ja kādam audzēknim vai darbiniekam konstatētu saslimšanu ar Covid-19 (skolai ir sava medmāsa).

Nīcas vidusskolā mācības šogad sāk 316 skolēnu – piepulcējušies audzēkņi no Rucavas novada, no slēgtās Rudes pamatskolas, kā arī no Liepājas, piemēram, no krievu ģimenēm, kuru bērni šeit labāk iemācoties latviešu valodu (šāda prakse Nīcas vidusskolā ir jau bijusi trīs gadus), un audzēkņi no skolām, kas viņus negrib paturēt, lai sekmju rādītājos nepasliktinātu skolas reitingus…

Nīcā tiek pieņemts ikviens, arī bez izcili labām atzīmēm.

Skola gādā par visu mācību procesam vajadzīgo – grāmatām, burtnīcām, zīmuļiem, pildspalvām, dzēšgumijām utt., pašiem jāpērk vien soma, penālis un sporta tērps.







Nīcas vidusskola mācībām gatava

Uz skolu droša atbraukšana

Pie Liepupes pamatskolas vakar ritēja vēl pēdējie būvniecības darbi, nu vairs palikusi tikai teritorijas apzaļumošana. Sešarpus gadus gaidīts projekts šovasar beidzot ir īstenojies – nu ir drošība, skolēniem no rīta ierodoties uz mācībām ar trim dažādiem autobusiem, tagad tiem izbūvētas atsevišķas piestāšanās vietas, kā arī gana plaša autostāvvieta vecāku automašīnām.

Līdz šim ap plkst. 8.30 uz šaurā ceļa, kas iet gar skolu, apstājās skolēnu autobuss, tāpat arī sabiedriskais autobuss no Ainažiem un Stūrīšiem, ar kuriem atbrauca skolēni un tad lavierēja starp steidzīgām automašīnām, ar kurām vecāki atveda savas atvases.

Skolas direktore Arta Rubeze stāsta, ka oktobra brīvlaikā kāpņu telpām tiks ielikti jauni pakešu logi veco stikla bloku vietā, kam aprīlī vētras laikā mazliet ieliekusies viena balstošā metāla stiegra. Direktore priecīga, ka skolai uzlikts jauns jumts ar labu ventilāciju un siltumizolāciju. Covid laikā skolas darbinieki veikuši milzu darbu skolas labiekārtošanā un remontā.

Atjaunotas arī ar projektu un ziedojumu palīdzību iekārtotās trenažieru telpas. Tūliņ sākšoties meiteņu māj­turības kabinetu uzlabošanas projekts. Starp citu, skolas teritorija ir 5,5 ha, kur aug ābeles, – rudenī skolēni paši novāc ražu un savieto glabātavās. Ziemā sētniece katru rītu atnesot vairākus spaiņus ar āboliem, ko nomazgā un saliek lielās bļodās.

Liepupes skolā mācības šogad sāk 83 audzēkņi un 45 bērni bērnudārzā, jo skolas telpās darbojas arī četras pirmsskolas bērnu grupas.