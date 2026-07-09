“Skumji, ka vienas dienas peļņa ir svarīgāka!” “Prāta vētras” dalībnieka sieva īsi pirms koncerta nopeļ Liepāju 81
Pēc nedēļas Liepājā jumtu noraus šīs vasaras gaidītākais “Prāta Vētras” koncerts “Pirmās dienas tūre”. Kamēr fani izmisīgi meklē naktsmājas, jo naktī jau uz Rīgu atpakaļ nebrauks, prātinieka Māra Mihelsona sieva Laura piedzīvojusi pamatīgu vilšanos – viņa vēlējusies sarūpēt naktsmājas savai mammai, kurai uzticētu pieskatīt pāra meitiņu.
Protams, ka, jo tuvāk koncerts, jo dārgākas paliek viesnīcas – jārēķinās, ka par vienu nakti būs jāatstāj vairāk simti eiro.
Piemēram, viesnīcā Art Hotel Roma viena nakts maksā 405 eiro, viesnīcā Amrita Hotel – 633 eiro, bet par nakšņošanu «siltā un mierīgā dzīvoklī Liepājas centrā ar privātu autostāvvietu, visām ērtībām un labu Wi-Fi jāšķiras pat no 960 eiro.
“Ļoti, ļoti skumji, ka vienas dienas peļņa ir svarīgāka par sirsnīgu uzņemšanu un foršām emocijām jūsu klientiem ilgtermiņā. Protams, ka mana rezervācija tika atcelta koncerta izsludināšanas dienā. Tā istabiņa bija manai mammai, lai pieskatītu mūsu meitiņu,» Instagram vēsta Mihelsone. “Es jums zvanīju, rakstīju. Kopš septembra klausos stāstus par to, ka nav istabiņas, viss pilns, nav viesnīcas vadības, ar ko sazināties, sistēmas saplīsušas, solījāt atzvanīt… Drusku sāp sirds, ka ar šādu pieredzi cilvēki asociē Liepājas apciemošanu un foršus pasākumus…” pārdomās Instagram dalās Laura.
“Toties šodien ieraudzīju, ka istabiņa tomēr ir… Zvanīju. Izrādās, ka sistēma vienlaikus ir gan sabojāta, gan nav. Tā arī nesapratu, jo par iepriekšējo rezervāciju sazināties nevar, bet par paaugstinātu cenu gan viss darbojoties. Ceru, ka tas laimīgais, kurš izvēlēsies šo palikšanu, no jums saņems fantastisku uzņemšanu un lieliskas emocijas!” vēsta Mihelsone, kuras savulaik kārotais numuriņš tagad tiek piedāvāts par 338 eiro par nakti.