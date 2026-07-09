Porziņģis atbrauc uz Grīziņkalnu šikā mersedesā. Cik tas maksā? 0
Latvijas labākais basketbolists Kristaps Porziņģis ieradies Rīgā un viesojoties Grīziņkalnā, kur zvaigzni sagaidīja vairāki simti dažāda vecuma fani, daudzi varēja savām acīm novērtēt Kristapa jauno vāģi. Cik tas maksā?
Grīziņkalnā sacensībās “King’s of Air” Kristaps ieradās jaudīgā 2025. gada ražojuma mersedesā. Mašīnas iepriekšējā reģistrācijas valsts ir Nīderlande, bet Latvijā tas reģistrēts pirms trim nedēļām, turklāt Valsts ieņēmumu dienests tam 8. jūnijā ir uzlicis 30 dienu kontroli.
noskaidrojis žurnāls “Privātā dzīve”. Visu vakaru viņš tika apsargāts, novēroja “Privātā Dzīve”.
Katru NBA zvaigznes sperto soli pavadīja miesassargi. Tieši pateicoties viņiem, Porziņģim dažas minūtes pirms pusnakts izdevās izkļūt cauri fanu pūlim, kas bija sapulcējies pie sētas, kas ieskāva aizskatuvi, un nerimās aizgūtnēm saukt Kristapa vārdu.
Liepājnieks labprāt pievērsās faniem un ik pa brīdim devās pie viņiem, lai parakstītu kreklus un bumbas, kā arī uzņemtu kopbildes. Lielāko daļu laika aizskatuvē basketbolists pavadīja, sēdēdams uz nojumē novietota sola un slīgstot sarunās ar sava amata brāļiem. Tuvojoties pusnaktij, Kristaps kāpa ekskluzīvajā auto un pameta Grīziņkalnu.