Autors: Valsts policija

VIDEO. Spārda ar kājām kā vājprātīgais: Daugavpils pašvaldības policija nofilmē agresīvu jaunieti 0

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LA.LV
18:19, 9. jūlijs 2026
Ziņas Krimināls

Svētdien, 5. jūlijā, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas kamerās tika pamanīts jaunietis, kurš Centra apkaimē sabojāja kioska ieejas durvis.

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Uz notikuma vietu nekavējoties tika norīkota tuvākā pašvaldības policijas ekipāža. Aprakstam atbilstošais jaunietis, ieraugot policijas darbiniekus, mēģināja aizbēgt, taču pēc īsas pakaļdzīšanās viņš tika aizturēts.

Noskaidrots, ka aizturētais ir 2006. gadā dzimis jaunietis. Savu rīcību viņš skaidroja, ka pēc strīda ar draugiem nav spējis savaldīt emocijas un tāpēc sabojājis kioska durvis.

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Aizturētā persona nodota Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai.

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