Putins ar Trampu pusotru stundu runāja pa telefonu un…vienojās par pamieru?
Krievijas diktators Vladimirs Putins pusotru stundu ilgā telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu ir ierosinājis izsludināt pamieru karā pret Ukrainu saistībā ar Uzvaras dienas svinībām.
Saskaņā ar Putina palīga Jurija Ušakova sniegto informāciju, saruna noritējusi atklātā, draudzīgā un lietišķā gaisotnē, kuras laikā Kremļa saimnieks pēc Amerikas līdera lūguma raksturojis aktuālo situāciju uz frontes līnijas.
Ušakovs apgalvo, ka abi prezidenti esot pauduši līdzīgu redzējumu par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska rīcību, pārmetot viņam konflikta vilcināšanu ar Eiropas atbalstu, turklāt diktatora palīgs sūdzējies par Ukrainas veiktajiem triecieniem mērķiem Krievijas teritorijā.
Sarunas laikā Putins atkārtoti uzsvēris, ka iebrukuma mērķi tiks sasniegti, un norādījis uz nepieciešamību Kijivai pozitīvi reaģēt uz Krievijas izvirzītajiem priekšlikumiem diplomātiskam risinājumam, savukārt Tramps paudis viedokli, ka vienošanās par kara izbeigšanu jau ir tuvu.
Tajā pašā laikā no Vašingtonas puses ne prezidents Tramps, ne Baltā nama pārstāvji šo saziņu ar Kremļa vadītāju pagaidām nav komentējuši.