Foto: Scanpix/Drew ANGERER; Gavriil GRIGOROV/AFP/LETA

Putins ar Trampu pusotru stundu runāja pa telefonu un…vienojās par pamieru? 0

6:39, 30. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins pusotru stundu ilgā telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu ir ierosinājis izsludināt pamieru karā pret Ukrainu saistībā ar Uzvaras dienas svinībām.

Kokteilis
Padomju cilvēka ieradumi, kas noved pie nabadzības: no tiem jau sen bija jāatsakās
Kokteilis
2026. gada maijs – divu pilnmēnešu mēnesis: labvēlīgās dienas naudai, mīlestībai un karjerai
Kokteilis
Ārzemnieku gastronomisks šoks: 4 ēdieni, kas mums šķiet normāli, bet citiem liek šausmās nobālēt
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar Putina palīga Jurija Ušakova sniegto informāciju, saruna noritējusi atklātā, draudzīgā un lietišķā gaisotnē, kuras laikā Kremļa saimnieks pēc Amerikas līdera lūguma raksturojis aktuālo situāciju uz frontes līnijas.

Ušakovs apgalvo, ka abi prezidenti esot pauduši līdzīgu redzējumu par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska rīcību, pārmetot viņam konflikta vilcināšanu ar Eiropas atbalstu, turklāt diktatora palīgs sūdzējies par Ukrainas veiktajiem triecieniem mērķiem Krievijas teritorijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps tiešraidē paziņo par “Ukrainas militāro sakāvi”: žurnālisti “uz pauzes”, propagandas lapas jau gavilē
Apgabaltiesa atstāj spēkā uz Baltkrieviju izceļojošajam Rosļikovam piemēroto apcietinājumu
Pasaules gals ir dramatiski tuvāk, nekā domājam. Ir aprēķināts, kad Visums varētu vienkārši “sabrukt”

Sarunas laikā Putins atkārtoti uzsvēris, ka iebrukuma mērķi tiks sasniegti, un norādījis uz nepieciešamību Kijivai pozitīvi reaģēt uz Krievijas izvirzītajiem priekšlikumiem diplomātiskam risinājumam, savukārt Tramps paudis viedokli, ka vienošanās par kara izbeigšanu jau ir tuvu.

Tajā pašā laikā no Vašingtonas puses ne prezidents Tramps, ne Baltā nama pārstāvji šo saziņu ar Kremļa vadītāju pagaidām nav komentējuši.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps tiešraidē paziņo par “Ukrainas militāro sakāvi”: žurnālisti “uz pauzes”, propagandas lapas jau gavilē
Tramps ar trīs vārdiem brīdinājis karali Čārlzu par Putinu: lasītājai no lūpām izdevies tos atšifrēt
Kokteilis
“Mūs vēl sagaida Krievijas provokācijas, kas var skart arī Baltijas valstis,” ukraiņu astrologs nosauc laiku, kad karš Ukrainā varētu beigties
