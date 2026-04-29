Kāda ir Ukrainas skarbā mācība Rietumu "smalkajiem un dārgajiem dzelžiem"? Acīmredzama!
Ukrainas lidrobotu ražotājs apgalvo, ka ilgos karos priekšrocība var būt lētām, zemes sistēmām, nevis augstākās klases bruņutehnikai. Dārgi tanki un bruņutehnika ir pieejami ierobežotā daudzumā, un to nomaiņa ir lēna, savukārt robotu ražošanu var strauji paplašināt, turklāt tie samazina slodzi uz tradicionālo transportlīdzekļu krājumiem.
Ukrainas pieredze rāda Rietumu militārpersonām, kā
tā izdevumam “Business Insider” sacīja Ukrainas sauszemes robotu ražotājs.
Ilgstošā, augstu izmaksu konfliktā nepieciešamais transportlīdzekļu skaits dažādiem uzdevumiem no kaujas līdz loģistikai var padarīt paļaušanos uz dārgu bruņutehniku, piemēram, tankiem, neilgtspējīgu, norādīja Oļegs Fedorišins, Ukrainas robotizēto sistēmu ražotāja “DevDroid” pētniecības un attīstības direktors.
Šīs sistēmas ir dārgas un lēnāk ražojamas, kas apgrūtina smagu zaudējumu kompensēšanu, sacīja Fedorišins. Tomēr
ASV un sabiedroto valstu amatpersonas ir paudušas bažas, ka ilgstošā karā, jo īpaši pret līdzvērtīgu pretinieku, piemēram, Krieviju vai Ķīnu, var tikt pārslogoti galvenās munīcijas krājumi, ieskaitot pretgaisa aizsardzības un precīzijas ieročus. Tāpat arī transportlīdzekļu krājumi, īpaši lētu dronu triecienu laikmetā, ieilgušā konfliktā var ciest smagus zaudējumus.
Fedorišina komentāri saskan ar plašākiem Rietumu amatpersonu brīdinājumiem, ka
uz kuru armijas var paļauties, kad tradicionālie aktīvi tiek bojāti vai iznīcināti.
Ukraina ir uzsvērusi, kā tāds karš kā cīņa pret Krievijas iebrukumu var pieprasīt gan sarežģītas sistēmas, gan lielu skaitu aizstājamu vienību. Ukraina izmanto milzīgu daudzumu lētu ieroču. Daudzi tās zemo izmaksu droni nesasniedz mērķus vai tiem nav būtiskas ietekmes, taču tie tiek izvietoti tādā mērogā, ka joprojām spēj iznīcināt daudz dārgākas sistēmas.
Ukrainai ir augošs sauszemes robotu flotes sastāvs, ko izmanto ievainoto karavīru evakuācijai, ieroču un smagu kravu pārvadāšanai, mīnu likšanai un noņemšanai, kā arī uzbrukumiem Krievijas pozīcijām. Arī šīs vienības ir ziedojamas. Kā šomēnes norādīja aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, galvenā uzmanība tiek pievērsta lētu un efektīvu sistēmu izveidei, ko Ukraina var ātri mērogot.
Arī daži Rietumu militārie vadītāji ir uzsvēruši nepieciešamību pārvaldīt izmaksas. ASV armijas sekretārs Dens Driskols pagājušajā gadā, dienestam pārvērtējot Robotizēto kaujas mašīnu programmu, sacīja:
Karš ir izgaismojis to, cik neaizsargāti pret artilēriju un lētiem droni var būt tanki un bruņutehnika. Droni, kas maksā dažus simtus dolāru, iznīcināja miljoniem vērtus tankus. Tanki ir pielāgojušies ar jaunu bruņojumu un taktiku, taču joprojām ir pakļauti riskam.
Sauszemes roboti nav perfekts tanku un bruņutehnikas aizstājējs, un Rietumu armijas, visticamāk, nevēlētos pilnībā atteikties no šiem tradicionālajiem aktīviem. Šiem transportlīdzekļiem ir lielāka jauda, lai pārvarētu sarežģītu apvidu, tie nodrošina daudz lielāku aizsardzību svarīgiem resursiem, kas jānogādā pāri kaujas laukam, un tie var veikt daudz vērienīgākus un triecienizturīgākus uzbrukumus.
Tomēr sauszemes roboti var pārņemt dažas lomas un procesā pasargāt cilvēkus.
Tie var arī veikt piegādes uz frontes līniju. Pēdējais minētais ir joma, kurā Ukraina veic lielus ieguldījumus. Fedorovs nesen paziņoja, ka Ukrainas mērķis ir izmantot sauszemes robotus 100% frontes loģistikas misiju izpildei.
Ukraina joprojām ražo un saņem dažus bruņutransportierus no partnervalstīm un ir pieprasījusi vairāk tanku, taču arvien lielāks uzsvars tiek likts uz cita veida bruņojumu.
Pastāvīga dronu novērošana, ierobežots gaisa segums un nelielais tanku skaits ir padarījis Ukrainas bruņutehnikas operācijas sarežģītākas. Attīstītākām Rietumu armijām varētu klāties vieglāk, taču šie faktori joprojām varētu radīt izaicinājumus, it īpaši, ja tās nonāktu ieilgušā pozīciju karā.
Ukraina liek lielas likmes uz saviem robotiem. Fedorovs pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Ukraina šī gada pirmajā pusē pasūtīs 25 000 jaunu robotu, kas ir divreiz vairāk nekā tika pasūtīts visa pagājušā gada laikā.
Fedorišins sacīja, ka viņa uzņēmums spēj ātri veikt robotu uzlabojumus un remontu, tostarp nodrošinot komandas, kas uzturas netālu no frontes līnijas, lai operatīvi salabotu bojātās sistēmas vai veiktu tām tūlītējus uzlabojumus. Tas ļauj veikt remontdarbus tajā pašā dienā un pat atgūt bojātos robotus no kaujas lauka.