“Tos par militāriem draudiem nevar nosaukt,” tā par Krievijas diktatora Vladimira Putina Latvijai veltītajiem vārdiem, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Viņš norāda, ka Putina teiktais, ja Latvija turpinās “cūciski” izturēties pret krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, tad pretī saņems tādu pašu izturēšanos, protams, sacēla lielu jezgu informatīvajā telpā, taču īsti tos par militāriem draudiem nevar nosaukt.

“Tā vienkārši bija runāšana. Pateica kaut ko bez kaut kādas pievienotās vērtības, bet ziņa aizgāja diezgan plaši,” viņš atzina, piebilstot, ka Putina teiktais apspriests arī ukraiņu informatīvajā telpā.

Viņš pieļauj, ka tas ir tāpēc, ka Baltijas valstis bieži tiek minētas kā potenciāls mērķis Krievijas nākamajam uzbrukumam, ka tām ir jāgatavojas utt..

Slaidiņš uzsver, ka tā ir lieka ažiotāža, un aicina cilvēkus nomierināties: “Nekas neliecina, ka Putins varētu atvērt otro fronti, un domāt par uzbrukumu Baltijas valstīm vai Polijai.”

Putin threatens Latvia

The bunker dictator said that if the #Latvian authorities continue this policy towards the #Russian-speaking population, they will face a response within their country. pic.twitter.com/WGRbtg3gmF

— NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2023