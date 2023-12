Ārvalstu medijos, sociālajos tīklos un “Telegram” kanālos plaši izplatās neliels video fragments no Vladimira Putina uzrunas.

Tajā kārtējo reizi tiek izteikti draudi un vērstas dusmas pret Latviju.

Putins saka: “Es nedomāju, ka laime atnāk pie tiem, kas ved šādu politiku. Es nezinu, cik ir šobrīd, bet Latvijā, manuprāt, bija ap 40% bija krievu. Droši vien arī tagad ir ne mazums. Ja viņi turpinās tādu politiku pret cilvēkiem, kuri gribēja dzīvot tajā valstī, strādā, rada kaut kādu labumu šai valstij, bet pret viņiem tik cūciski izturēsies, tad beigu beigās viņi paši ar tādu pašu cūcību arī saskārsies.”

Minētais video cita startā atrodams arī Vladimira Solovjova “Telegram” kanālā.

Putin threatens Latvia

The bunker dictator said that if the #Latvian authorities continue this policy towards the #Russian-speaking population, they will face a response within their country. pic.twitter.com/WGRbtg3gmF

— NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2023