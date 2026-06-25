Slepens čats, pazuduši ziņojumi un izmeklēšana: jauns skandāls, kurā iesaistīts arī Zelenskis, satricina ES 0

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LA.LV
17:06, 25. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Eiropas Savienībā izcēlies strīds par slepenu grupas tērzēšanu, kurā piedalījušies vairāki Eiropas līderi un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kā vēsta vācu izdevums “Berliner Zeitung”, diskusijas centrā nonākusi ne tikai pašas sarakstes esamība, bet arī fakts, ka Eiropas Komisija atteikusies atklāt tās saturu, savukārt daļa ziņojumu, iespējams, vairs nav pieejami.

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Saskaņā ar publikācijā minēto informāciju tērzēšanā piedalījušies Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Francijas prezidents Emanuels Makrons, Itālijas premjerministre Džordža Meloni un Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers.

Iepriekš izdevums “Politico” rakstīja, ka tā dēvētā “Vašingtonas grupa” apspriedusi stratēģiju saziņai ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, kā arī koordinējusi Eiropas valstu nostāju Ukrainas jautājumā.

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Pēc tam, kad kļuva zināms par šādas tērzēšanas esamību, Eiropas Komisija atteicās nodrošināt piekļuvi sarakstei. Komisija skaidroja, ka ziņojumu publiskošana varētu kaitēt Eiropas Savienības attiecībām ar trešajām valstīm un skar sensitīvu ārpolitikas informāciju.

Tomēr šāds lēmums izraisījis jautājumus par caurskatāmību. Kritiķi norāda, ka runa nav par privātu saraksti, bet gan par iespējamu politisku lēmumu apspriešanu Eiropas augstākajā līmenī.

Situācija kļuvusi vēl sarežģītāka pēc tam, kad Eiropas ombuds Terēza Anjinju sākusi izmeklēšanu saistībā ar iespējamo ziņojumu pazušanu. Tieši pēc Eiropas Komisijas atteikuma publiskot saraksti sākta oficiāla pārbaude.

Šī nav pirmā reize, kad Urzula fon der Leiena nonāk uzmanības centrā saistībā ar elektronisko saziņu. Iepriekš plaši apspriesta viņas SMS sarakste ar farmācijas uzņēmuma Pfizer vadītāju Albertu Burlu, kā arī jautājumi par pazudušu Emanuela Makrona ziņojumu saistībā ar Eiropas Savienības un Mercosur vienošanos.

Arī laikraksts The Guardian iepriekš ziņojis, ka Eiropas ombuds kritizējis Eiropas Komisiju par nepietiekamu caurskatāmību jautājumos, kas saistīti ar fon der Leienas saraksti ar Pfizer vadību.

Tikmēr vairāki komentētāji norāda, ka vēl svarīgāks par pašu ziņojumu likteni varētu būt jautājums par to saturu. Tieši iespējamās sarunas par Eiropas stratēģiju Ukrainas jautājumā un attiecībām ar ASV padarījušas šo lietu par vienu no apspriestākajām politiskajām tēmām Eiropā.

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