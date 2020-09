“Ir pilnīgi skaidrs, ka valdība nav nodarbojusies ar lielu jaunradi, kur atrast naudu, lai kompensētu mediķu algu pieaugumu. Vieglākais ceļš ir bijis pateikt, ka mēs vienkārši atņemsim naudu pašvaldībām un atdosim mediķiem. No vienas puses it kā cēla lieta, jo mediķiem vajag algu pieaugumu, bet citās vietās šī nauda vienkārši nav meklēta,” runājot par to, kas notiks ar pašvaldību budžetiem pēc nodokļu reformas, RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu TOP5 norādīja Latvijas Reģionu apvienības (LRA) valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.

“Konsekvences šādai rīcībai ir tādas, ka skaitļos tas ir apmēram no 110 līdz 152 miljoniem eiro, ko noņem nost pašvaldībām caur to, ka vienkārši pārdala proporciju. Vienkārši brutāli pārdala – noņem pašvaldībām, iedod klāt valsts budžetā veselības budžetam,” skaidro politiķis.

Smiltēns arī paskaidro, ka Rīgai šāda konsekvence ir 50 līdz pat 74 miljoniem eiro.

“Lai jums būtu priekšstats, viss Rīgas sociālais budžets maksā 100 miljonus. Pie tam Rīga jau tas miljarda budžets fiziski nav.”

“Mums jau šobrīd, veidojot jauno Rīgas domes koalīciju, ir sadalīti pienākumi. Mans pienākums ir saistīts ar visu Pierīgas sadarbību, Lielrīgas stratēģiju. Savukārt Vilnim Ķirsim pienākums ir rūpēties par sadarbību ar valdību tieši budžeta jautājumos. Un es arī ceru, ka mēs atbalstīsim viņu šajā ceļā, lai viņš panāktu reālus rezultātus, un pašvaldība nezaudē tādas summas,” komentējot budžeta jautājumus jaunajā Rīgas domes sasaukumā norāda E.Smiltēns.

Tāpat politiķis uzsvēra, ka tas, ka Ķirsis priekšvēlēšanu laikā uz plakātiem bija redzams kopā ar premjeru Krišjāni Kariņu, arī dos zināmus rezultātus.