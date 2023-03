Soctīklos spraiga diskusija par deklarāciju iesniegšanu VID: “Kārtējo reizi pārliecinos, ka valsts pārvaldē strādā citplanētieši”

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) trešdienas rītā iesniegto gada ienākumu deklarāciju skaits pārsniedzis 100 000, tā aģentūrai LETA šorīt pavēstīja dienestā.

VID pārstāvji informēja, ka trešdien, 1.marta, pirmajās 30 minūtēs tika iesniegti teju 9000 deklarāciju, pirmajā stundā Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniegto gada ienākumu deklarāciju skaits sasniedza 15 992, plkst.7 bija iesniegtas 80 205 deklarācijas, bet plkst.8 – 99 572 deklarācijas.

Gada ienākumu deklarāciju (GID) iesniegšana jau radījusi VID Elektroniskās sistēmas (EDS) darbībā traucējumus. Soctīklu lietotāji jau aktīvi apspriež savā starpā, kā viņiem sokas ar deklarāciju iesniegšanu jau pēc pusnakts, kad iesākās 1.marts, un, kādas problēmas tie novērojuši EDS sistēmā, proti, tā, kā saka, “uzkārusies” no tik daudz pieprasījumiem iesniegt GID.

