Šodien sākas DelfinGroup akciju publiskā piedāvājuma periods







Šodien, 20. maijā, sākas Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmuma AS DelfinGroup akciju publiskā piedāvājuma periods, kura laikā divi akcionāri – AS ALPPES Capital un SIA Curiosity Capital – piedāvās iegādāties nozīmīgu DelfinGroup akciju daļu. Publiskā piedāvājuma perioda laikā investoriem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas būs iespēja iegādāties kopumā līdz 26,4 % DelfinGroup akciju ar 12,8 % atlaidi no vidējās biržas cenas pēdējo trīs mēnešu laikā. Publiskais piedāvājums ir lielākā šāda veida iespēja investēt stabilā un augošā uzņēmumā ar 8,3 % dividenžu ienesīgumu, kas ir viens no augstākajiem Baltijas akciju tirgū.

Latvijas Banka trešdien, 15. maijā, apstiprināja publiskā piedāvājuma noteikumu un nosacījumu prospektu, saskaņā ar kuru DelfinGroup akcijas tiks piedāvātas par cenu 1,09 EUR par vienu akciju, kas ir par 12,8 % mazāk nekā akcijas vidējā biržas cena pēdējo trīs pilnu kalendāro mēnešu laikā. Ja salīdzina DelfinGroup akciju publiskā piedāvājuma akcijas cenu (1,09 eiro par akciju) ar uzņēmuma izmaksātajām dividendēm pēdējo 12 mēnešu laikā, akciju dividenžu ienesīgums, ieskaitot plānoto ceturkšņa dividenžu izmaksu šī gada jūnijā, ir 8,3 %. Investori, kuri piedalīsies šajā publiskajā akciju piedāvājumā un iegādāsies DelfinGroup akcijas, būs tiesīgi saņemt gan tuvākās ceturkšņa dividendes par 2024. gada pirmo ceturksni, kuras plānots izmaksāt jau jūnijā (0,0178 eiro uz akciju), gan arī gada dividendes par 2023. gadu, kuras DelfinGroup plāno izmaksāt jūlijā (0,0088 eiro par akciju). Galīgais lēmums par plānoto dividenžu izmaksu vēl ir jāapstiprina akcionāru pilnsapulcē 2024. gada 30. maijā.

DelfinGroup akciju publiskā piedāvājuma parakstīšanās periods sākas 2024. gada 20. maijā plkst. 10:00 un noslēgsies 2024. gada 3. jūnijā plkst. 15:30. Akcijas varēs iegādāties visās Baltijas valstu bankās, kas nodarbojas ar vērtspapīru tirdzniecību un investīciju pakalpojumiem. AS LHV Pank ir publiskā piedāvājuma rīkotājbanka.

Akcijas publiskajā piedāvājumā pārdos divi lielākie DelfinGroup akcionāri AS ALPPES Capital un SIA Curiosity Capital, kuriem kopā ar citām saistītajām personām pieder gandrīz 47 % DelfinGroup akciju. Pārdevēji piedāvās iegādāties līdz 8 985 000 DelfinGroup akciju, kas veido 19,8 % no kopējā akciju kapitāla. Liela akciju pieprasījuma gadījumā ir paredzēta iespēja palielināt piedāvājumu par papildu 3 000 000 akciju. Šīs papildu opcijas izmantošanas gadījumā kopējais piedāvātais akciju apjoms veidos 26,4 % no kopējā DelfinGroup akciju skaita. Arī pēc publiskā piedāvājuma ALPPES Capital un Curiosity Capital būs vieni no lielākajiem DelfinGroup akcionāriem.

Piedāvājuma cena ir par 12,8 % zemāka nekā DelfinGroup vidējā apjoma svērtā akciju cena biržā pēdējo trīs mēnešu laikā. Akciju piedāvājuma periodā piemērotā atlaide ir standarta prakse līdzīgos darījumos, lai motivētu jau esošos un arī jaunus investorus piedalīties akciju piedāvājumā. Turklāt akciju pārdevēji un ar tiem saistītās personas ir parakstījušas akciju atsavināšanas ierobežošanas līgumu (lock up agreement) un juridiski apņēmušies līdz 2026. gada februāra beigām nepārdot savas atlikušās akcijas (izņemot akcijas, kuras ir iekļautas šajā publiskajā piedāvājumā).

Abi akcijas pārdodošie uzņēmumi pieder Latvijas ģimenes uzņēmumu grupai, kuru īpašnieki ir Aigars Kesenfelds un viņa sieva. Kesenfeldu ģimene ir vieni no aktīvākajiem investoriem Latvijā, un viņu holdinga uzņēmumi pēdējo gadu laikā strādā ar ievērojamu peļņu. Kesenfeldu ģimenes holdinga uzņēmumu pašu kapitāls, saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem gada pārskatiem, ir aptuveni 100 miljoni eiro, kas ieguldīti dažādu nozaru uzņēmumos.

Aigars Kesenfelds norāda, ka akciju pārdošanas mērķis ir turpināt palielināt AS DelfinGroup akciju likviditāti biržā, kā arī diversificēt ģimenes investīciju portfeli un veikt kapitāla ieguldījumus vairākos agrīnākas stadijas biznesos, kas darbojas dažādās nozarēs. “Mēs izvēlējāmies publisko piedāvājumu, lai, pārdodot akcijas ar tirgus standarta prakses atlaidi, nodrošinātu vienādu piekļuvi un iespēju investēt visiem potenciālajiem DelfinGroup investoriem. Pārdodot salīdzinoši lielu akciju skaitu tirgū ikdienas tirdzniecības gaitā, tiktu kaitēts akciju cenai un līdz ar to ilgtermiņā arī uzņēmuma pašreizējiem investoriem. Izvēlētā piedāvājuma forma rada pievilcīgu investīciju iespēju visiem esošajiem investoriem palielināt sev piederošo akciju skaitu un jauniem investoriem iegādāties AS DelfinGroup akcijas, kas kopš IPO 2021. gadā ir parādījis strauju izaugsmi un sasniedzis vienu no augstākajiem gada dividenžu ienesīgumiem starp visiem kotētajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs,” komentēja A. Kesenfelds.

DelfinGroup vadības komanda, kā arī uzņēmuma dibinātājs un padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis, kurš ir arī viens no lielākajiem DelfinGroup akcionāriem (23,14 %), akciju publiskajā piedāvājuma laikā akcijas nepārdos. A. Evertovskis norāda, ka, neraugoties uz nelabvēlīgo makroekonomisko situāciju, visi DelfinGroup galvenie finanšu rādītāji – ceturkšņa ieņēmumi, EBITDA, tīrā peļņa un kredītportfelis – kopš IPO ir divkāršojušies vai vairāk nekā divkāršojušies, tāpēc pašreizējā uzņēmuma akciju cena neatspoguļo DelfinGroup pašreizējo un ilgtermiņa vērtību. Ņemot vērā uzņēmuma labos finanšu rādītājus un augsto dividenžu ienesīgumu, sagaidāmajam procentu likmju kritumam nākotnē būtu jāturpina pozitīvi ietekmēt DelfinGroup rentabilitāti un akciju cenu ilgtermiņā,” sacīja A. Evertovskis.

Ar piedāvājuma noteikumu un nosacījumu prospektu var iepazīties Latvijas Bankas mājaslapā https://bank.lv/.

Iepriekš lielākie DelfinGroup akcionāri publiskā piedāvājumā uzņēmuma akcijas pārdeva 2023. gada maija beigās. Toreiz gandrīz 3000 investoru no visām trim Baltijas valstīm parakstījās uz vairāk nekā 5,2 miljoniem akciju, pieprasījumam pārsniedzot akcionāru piedāvāto akciju apjomu 1,12 reizes. Atbilstoši jaunākajai publiski pieejamajai informācijai, DelfinGroup ir gandrīz 8900 akcionāru.

