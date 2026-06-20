FOTO: CVK

Šodien sākusies kandidātu sarakstu iesniegšana gaidāmajām vēlēšanām – saņemti pirmie pieteikumi 0

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LA.LV
21:44, 20. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Šodien, 20. jūnijā, sākusies kandidātu sarakstu iesniegšana rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām, informē Centrālā vēlēšanu komisija.

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Pirmajā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā, kandidātu sarakstu klātienē veiksmīgi iesniegusi politiskā partija Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.

Vēl kandidātu sarakstu iesniegšanai pieteikušās politiskās partijas un partiju apvienības:

“Austošā Saule Latvijai”

“Stabilitātei!”

“PROGRESĪVIE”

“Saskaņas Centrs”

“Gobzema saraksts”

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“APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija“

Kandidātu sarakstus vēl gatavo politiskās partijas/politisko partiju apvienības:

Zaļo un Zemnieku savienība

JKP Jaunā konservatīvā partija

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

Jaunā VIENOTĪBA

“Mēs mainām noteikumus”

“Latvijas attīstībai”

15. Saeimas vēlēšanas notiks šā gada 3. oktobrī.

Kandidēt Saeimas vēlēšanās drīkst Latvijas pilsoņi, kas vēlēšanu dienā ir vecāki par 21 gadu. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Saeimas vēlēšanām notiks no 20. jūnija līdz 5. jūlijam. Kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām drīkst iesniegt reģistrētas partijas, kuras dibinātas ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un kurās ir ne mazāk kā 500 biedru. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, visām tajā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātām ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un šajās partijās kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

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