Foto: Shutterstock

Šodien tev būs jāizrāda pacietība, pacietība un vēlreiz pacietība! Horoskopi 20.janvārim Ieteikt







Auns

Tik grūti dažkārt ir peldēt pret straumi, baidoties, ka neizdosies, baidoties, ko teiks citi. Bet ne tev! Tevi taču nebiedē tas, ko citi var padomāt?

Vērsis

Šodien tev jāpameklē kāda vieta, kas ļauj tev justies vienlaikus droši un radoši. Tev būs daudz domu un ideju, kā daudz ko izdarīt

Dvīņi

Šī diena tev piedāvās tikt galā ar dažādiem aizspriedumiem mierīgā ceļā. Nedomā daudz par to, kā tas izskatīsies no malas, domā par to, kā tas ietekmēs tevi pašu.

Vēzis

Esi piesardzīgs, kad šodien sarunājies ar citiem. Iespējams, ka kāds to vien gaidīs kā tavu kļūdu – vienalga kādu… vēlēsies izmantot to savā labā. Nedod viņam šo prieku!

Lauva

Šodien tu vari sev uzdot jautājumu, kāpēc tu domā par tādām lietām, kuras mainīt nav tavos spēkos? Iespējams, ka beidzot tu radīsi atbildi uz to. Un būtu labi, ja tu arī pārstātu par to domāt!

Jaunava

Labi, ja ir iespēja izdarīt visu to, kas tev patīk. Tomēr var gadīties, ka enerģiju nāksies tērēt tādām lietām, kas tev nemaz tik ļoti nebūs pa prātam.

Svari

Sāc kustēties, virziens ir pareizs – galvenais turpini doties uz priekšu, nešaubies par sevi un neskaties atpakaļ. Tad tev viss izdosies.

Skorpions

Šodien tev būs jāizrāda pacietība, pacietība un vēlreiz pacietība. Tas ir vienīgais, kas tevi šodien glābs no pilnīgas izgāšanās.

Strēlnieks

Nebaidies paust citiem cilvēkiem savas emocijas un jūtas. Daudz lielākas problēmas rodas tad, ja tu par tām nerunā!

Mežāzis

Šodien tev būs grūti atrast spēku, bet tev nāksies saņemties. Situācijas var būt dažādas un dažas arī tādas, kad tev ļoti gribēsies “iziet no rāmjiem”, tomēr jācenšas, lai tas nenotiktu.

Ūdensvīrs

Tas purvs, pa kuru tu esi mīdījies visu laiku, pamazītēm kļūs par skaistu avotu un tu sāksi ieraudzīt arī krastus.

Zivis

Tu vari kļūt ļoti apātisks, iespējams, ka tas arī būs uz ilgu laiku. Labākais veids, kā tu vari pret to cīnīties – darīt kaut ko fiziski aktīvu.