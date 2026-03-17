Krievijas prezidents Vladimirs Putins (no kreisās) un Krievijas Aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu.
Šoigu atzīst fiasko: Putina "demilitarizācija" izgāzusies – pat Urālos vairs nav droši

20:19, 17. marts 2026
Krievijas Drošības padomes sekretārs un bijušais aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu atzinis būtisku Ukrainas militāro spēju pieaugumu, faktiski norādot uz Kremļa sākotnējo mērķu izgāšanos karā.

Intervijā aģentūrai TASS viņš paziņoja, ka pat Urālu reģions, kas iepriekš tika uzskatīts par neaizsniedzamu, tagad atrodas Ukrainas raķešu un dronu triecienu draudu zonā. Tas nozīmē, ka pēc četriem kara gadiem tā sauktās “demilitarizācijas” vietā Krievija saskaras ar pretēju efektu – Ukraina spēj trāpīt arvien dziļāk Krievijas teritorijā.

Šoigu atzina, ka Ukrainas spēki mērķē uz militārajiem objektiem, loģistiku un enerģētikas infrastruktūru, kas nodrošina Krievijas armiju. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka vairs nav neviena reģiona Krievijā, kas varētu justies pilnībā drošs.

Analītiķi norāda, ka šis ir viens no skarbākajiem atzinumiem no Krievijas augstākās vadības puses kopš kara sākuma. Ukraina šobrīd attīstījusi plašu triecienu dronu klāstu dažādām distancēm, kā arī spārnotās raķetes, kas spēj sasniegt mērķus pat vairāk nekā 1000 kilometru attālumā.

Turklāt ziņots, ka Ukraina sākusi arī ballistisko raķešu testus, kas vēl vairāk palielina draudus Krievijas dziļajai aizmugurei.

