Ukraiņi ar vērienu uzbrūk un iznīcina svarīgu okupantu poligonu, diemžēl ievainots arī bērns

19:57, 17. marts 2026
Ukrainas bezpilota lidaparāti veikuši uzbrukumu Krievijas spēku poligonam Hersonas apgabalā, kur tobrīd notika mācības šaušanā, ziņo mediji. Uzbrukums veikts divos viļņos, un tajā ievērojami cietuši Krievijas spēku pārstāvji.

Saskaņā ar pieejamo informāciju, pirmajā triecienā dzīvību zaudēja vismaz pieci Krievijas policijas virsnieki, bet vairāki citi guva smagus ievainojumus un tika nogādāti slimnīcā.

Apmēram pusstundu vēlāk notika atkārtots trieciens tajā pašā vietā. Tā rezultātā smagi ievainots arī vietējās policijas nodaļas vadītājs pulkvežleitnants Aleksandrs Ščeglovs.

19. marts satricinās piecas zodiaka zīmes – kas gaidāms?
Ziņots, ka uzbrukuma brīdī poligonā norisinājās mācības šaušanā. Starp bojāgājušajiem minēts arī policijas priekšnieka vietnieks majors Dmitrijs Timinskis un vairāki inspektori.

Papildus vismaz pieci augsta ranga darbinieki guvuši ievainojumus. Tiek ziņots arī par 11 gadus veca zēna ievainošanu – viņš ir viena no virsniekiem dēls, kas atradās notikuma vietā.

Tādējādi uzbrukums skāris ne tikai Krievijas spēku darbiniekus, bet arī viņu ģimenes locekļus.

