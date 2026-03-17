Vatikānā uz īsu brīdi pirms Pāvesta Franciska bēru ceremonijas tikās ASV prezidents Donalds Tramps un Ukrainas prezidents Vlodimirs Zelenskis, 26.04.2025.
"Pajautājiet Putinam!" Tramps pārliecināts, ka zina, no kā patiesībā baidās Kremļa saimnieks

8:42, 17. marts 2026
Donalds Tramps paziņoja, ka Kremļa līderis Vladimirs Putins baidās no Amerikas Savienotajām Valstīm, nevis Eiropas.

ASV prezidents Donalds Tramps rīkoja plašu preses konferenci, kas bija veltīta karam pret Irānu un Hormuza šaurumu. Cita starpā viņš runāja par Kremļa līderi Vladimiru Putinu.

Savā runā ASV prezidents paziņoja, ka NATO spēks nāk no Amerikas Savienotajām Valstīm, nevis no Eiropas.

“NATO esam mēs (ASV – red.). Pajautājiet Putinam. Putins no mums baidās. Viņš nebaidās, viņš nemaz nebaidās no Eiropas. Viņš baidās no Amerikas Savienotajām Valstīm un armijas, ko es izveidoju sava pirmā pilnvaru termiņa laikā,” sacīja Amerikas prezidents.

Viņš arī aicināja sabiedrotos palīdzēt atbloķēt Hormuza šaurumu. Tramps paziņoja, ka šis loģistikas maršruts ir vissvarīgākais Japānai, Ķīnai un Dienvidkorejai.

“Mēs vēlamies, lai viņi nāk un mums palīdz… Mēs jūs esam aizsargājuši 40 gadus, un jūs nevēlaties iejaukties ļoti nenozīmīgā lietā?” sacīja Baltā nama saimnieks.

“Es zināju, ka šaurums tiks izmantots kā ierocis. Es to visu paredzēju jau sen,” sacīja ASV prezidents.

Viņš norādīja, ka kara laikā pret Irānu amerikāņu spēki uzbruka vairāk nekā 7000 militāriem un komerciāliem mērķiem. Jo īpaši tika iznīcināti kuģi, kas šaurumā izvietoja mīnas. ASV līderis arī paziņoja, ka Irānas triecieni drīz sāks vājināties, jo Teherānai ir palicis maz raķešu.

