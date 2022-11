Raisa Jablonska Foto: Anda Krauze

FOTO. "Našķi ne tikai ar ogām un riekstiem, bet arī ķiplokiem!" Šokolādes pavēlniece Raisa Jablonska







Antra Krastiņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Nelielā šokolādes gardumu ražotne R Chocolate atrodas pašā Trikātas centrā, bet nezinātājam to pamanīt diezgan grūti – tik necila izskatās no ārpuses. Taču, ieejot veikaliņā, šķiet, esi nonācis no šokolādes veidotā pasaku namiņā.















Šokolādes pavēlniece

Šokolādes vijole, dažādu marku mašīnas, zivs, nošu atslēga un pamatīga parastā atslēga, medaljoni, spogulis, sirdis, tostarp sirdis ar latviešu spēka zīmēm, un vēl visādi gardi brīnumi.

Īsta leiputrija šokolādes mīļotājiem! Pārdevēja, pamanījusi ienācēja sejā pārsteigumu, kas mijas ar apmulsumu – un tas viss neliela pagasta centrā?! –, smaida kā labā feja.

Darbs ar šokolādi kļūst par atkarību

Smaida arī Raisa Jablonska – R Chocolate ir viņas valstība. Viņa ar šokolādi bijusi labos draugos jau jaunībā. Kad vajadzējis atjaunot enerģiju, allaž lūkojusies pēc šā garduma. Bet, kad slēgta Raisas iepriekšējā darbavieta, sierotava Trikātas siers, un noskaņojums bijis diezgan depresīvs, šokolāde sniegusi mierinājumu. Līdz ar to, pirms deviņiem gadiem dzimstot idejai par savu biznesu Trikātā, ātri vien izkristalizējusies doma izveidot šokolādes ražotni. Tikai nevienam vietējam iedzīvotājam par saviem plāniem nav bildusi ne vārda, jo reakcija bijusi paredzama – šokolādes darbnīca Trikātā, tur jau trakam jābūt!

“Sākumā bija gluži profesionāls azarts. Mācoties pārtikas tehnologos, mums par šokolādi netika bilsts ne vārda. Teorētiski sapratu, kas šokolāde par produktu, bet praktiski ar to nebiju strādājusi. Pamazām iepazīstot, šokolāde mani aizrāva arvien vairāk, sapratu tos, kuri teikuši: darbs ar šokolādi kļūst par atkarību! Pati to jutu ļoti izteikti – biju šokolādē līdz ausīm, un tādēļ, lai gan sākums nebija viegls, mērķtiecīgi turpināju strādāt, devos uz šokolādes meistarklasēm Pūrē. Pirmie ražotnē tapušie gardumi bija dažādas šokolādes tāfelītes, piecu veidu trifeles. Bet vispār mans mērķis bija un joprojām ir plašs sortiments, lai pat visizlepušākais gardēdis varētu atrast kārumu, pēc kura nobaudīšanas teiktu: o, tas tik ir kaut kas!… Tagad R Chocolate piedāvā vairāk nekā septiņu veidu trifeles, dažādas šokolādes figūras, kraukšķus utt. Arī sešu veidu saldējumus: vaniļas, mango, pistāciju, šokolādes, apelsīnu un aveņu, jo mums savi pircēji jālutina arī vasarā, kad šokolādes vietā gribas baudīt ko atspirdzinošu. Saldējums top no īsta Straupes piena un krējuma, to ēdot, nenotievēsi!” smej Raisa un piebilst, ka saldējumus gatavo tikai vasaras sezonā un pārdod vienīgi pašu veikaliņā.

Laba ražotāja, bet ne tirgotāja!

Pēc ražotnes un veikala atvēršanas nākamais svarīgākais uzdevums bija panākt, lai par R Chocolate uzzinātu cilvēki tālākā apkaimē, un tas nebija viegli. “Esmu laba ražotāja, bet ne tirgotāja! Turklāt sapratu, ka mūsu produkcija nebūs lēta – kvalitatīva, dārga izejviela un roku darbs pieprasīja uzlikt attiecīgu cenu. Tomēr trikātieši mūs atbalstīja. Sākumā bija pārsteigti par ražotnē tapušo, bet, kad nogaršoja, nopirkt kādu našķi nāca atkal un atkal. Pircēji pastāstīja cits citam, un tā līdz pat Valmierai un tālāk. Tagad uz Trikātu pēc šokolādes brauc pat no Rīgas. Īpaši liels pircēju pieplūdums ir pirms Ziemassvētkiem, tad pērk arī prāvākos apjomos – pašiem un dāvināšanai, jo ražotnē ir plašāks sortiments un labāka cena,” saka Raisa. Viņas mērķis – vienmēr nodrošināt labas garšas šokolādes pieejamību, bet tāda ir svaiga šokolāde. Tāpēc R Chocolate neražo glabāšanai noliktavā, bet tūlītējam noietam. Vienmēr svaiga ir arī veikalos Top!, Rimi Klētī, kā arī Valmieras veikalos nopērkamā produkcija.

Gadatirgos, uz kuriem parasti dodas mazie ražotāji, Raisa savu produkciju neved. Pirmkārt, šokolādei netīk saules, pat skopās ziemas saules stari. Otrkārt, gadatirgos cilvēki pret produkciju izturas tik pavirši, ka Raisai sirds sāp, uz to skatoties. Tāpēc braukt uz gadatirgiem, lai cik tas būtu izdevīgi, viņa atteikusies.

Šokolādi pieved maisos, trifeles top trīs dienas

Pirms sākt ražošanu, Raisai šķitis svarīgi atrast šokolādes šķirni, kas apmierinātu viņas prasības. Līdz ar to šis process bijis diezgan ilgs, jo tirgus piedāvājums ir plašs. Par vislabāko Raisa atzinusi no Spānijas ievestu šokolādi un ar to strādājot joprojām.

Šokolāde uz ražotni tiek atvesta maisos, fasēta galetēs. Tad to kausē, sagatavo, lai katram galaproduktam tiktu piešķirta vajadzīgā garša utt. Tehnoloģiskais process nebūt nav īss, piemēram, trifeļu ražošana ilgst trīs dienas. Lai šokolāde būtu spīdīga, to temperē jeb norūda – tumšajai, gaišajai un baltajai šokolādei vajadzīgā temperatūra atšķiras. Pēc tam taisa šokolādes formiņas, ko piepilda ar atsevišķi sagatavotu šokolādes maisījumu, tad formiņas aizvāko un, kad trifeles atdzisušas, tās izdekorē. Jāatzīst, nekad nebiju domājusi, ka konfekte, kas mutē izkūst dažu minūšu laikā, tiek gatavota tik ilgi, turklāt R Chocolate viss tiek darīts ar rokām!

Meistarklases – labākā reklāma

Ražotnes otrajā darba gadā Trikātas skolēni piespieduši Raisu uztaisīt meistarklasi – visi ļoti gribējuši paskatīties, kā top šokolādes gardumi, un kaut ko pagatavot paši. Jau pēc pāris nedēļām zvanījuši no citām skolām. Sākumā Raisa meistarklases rīkojusi negribīgi, bet drīz sapratusi, ka tas ir labākais informācijas izplatīšanas veids. Meistarklasēs Raisa rāda, kā mājas apstākļos sagatavot šokolādi, kā ar to darboties un uzturēt darba temperatūrā, lai produkti būtu skaisti, kas nebūt nav mazsvarīgi, jo cilvēks vispirms ēd ar acīm.

“Daži uz meistarklasi brauc atkārtoti, jo, mājās gatavojot, kaut kas nav izdevies un grib nostiprināt iemaņas. Vai nav bail izskolot konkurentu, un kāds atvērs savu šokolādes ražotni? Nē, šis darbs nav tik vienkāršs. Tāpēc Latvijā pagaidām ir tikai dažas mazās šokolādes darbnīciņas, un katra akcentē kaut ko savu. Es koncentrējos tieši uz šokolādi, lai patērētāji justu un novērtētu labas mantas garšu, bet darbnīcā Rūjienā izgatavo šokolādes konfektes.”

Šokolādes mašīna 3D formā…

Skatoties uz šokolādes figūrām ražotnes veikaliņā, pieķeru sevi domājam, ka daļu no tām būtu žēl ēst. Piemēram, amizanto šokolādes suņupuiku. “Arī par kurpītēm saka – cik skaistas! Nopirktu vēl, tikai vienas sekcijā jau stāv! Bet nav ko taupīt, kaut vai tāpēc, ka šokolādes garša mainās pēc pieciem mēnešiem. Ēst var arī gadu vecu, bet labāk tomēr svaigu! Vienīgi par latviešu spēka zīmēm, kas rotā sirdis, aizdomājos – skatoties uz tām, laikam iegūst vairāk enerģijas, nekā apēdot,” saka šokolādes meistare.

Kā tiek radīti šokolādes brīnumi? “Figūrām pērkam jau gatavas standarta formas vai pasūtām, bet, ja kāds pasūtītājs, vienalga, privātpersona vai tirgotājs, grib kaut ko īpašu, forma jāpasūta vai jāgatavo pašam. Mums savukārt masa formā jāielej tā, lai šokolādes biezums būtu vienmērīgs, un tam vajadzīga diezgan liela prasme. No lielformāta vienreizējiem pasūtījumiem gan atsakos. Piemēram, man jautāja, vai var izgatavot mašīnu 3D formā. Varēt jau var, bet tam vajadzētu ļoti daudz materiāla, ļoti daudz laika, un nez vai beigās pasūtītājs par to spētu samaksāt,” skaidro Raisa un piebilst, ka no šokolādes var uztaisīt visu. Pirms Ziemassvētkiem veikalu, protams, piepildīšot šokolādes egles un eglītes ar un bez rotājumiem, eņģelīši un svētku pārsteigumam arī kaut kas iepriekš neredzēts. Pirms Lieldienām veikaliņā saripošot šokolādes olas.

Šokolāde ar ķiplokiem garšo pēc… gaļas

Šokolāde ar dažādiem riekstiem, augļiem, ogām sen nav pārsteigums, bet šīs piedevas jāpievieno ar gudru ziņu, tās nevar vienkārši tāpat piemest klāt šokolādes masai. Katrai sastāvdaļai jābūt labas kvalitātes – jānoskaidro, kā tā sagatavota, kā apstrādāta, kāds tajā mitruma saturs, kāda, piemēram, ir riekstu grauzdēšanas pakāpe, jo tas maina ne vien pašu riekstu, bet arī šokolādes garšu. Pārsvarā visas piedevas tiek iepirktas no pārbaudītiem piegādātājiem. Kad ražošanas sākumā Raisai piedāvātas vietējās kaltētās ogas, viņa atteikusies, jo tajās bijis ļoti svārstīgs mitruma saturs. Tagad kvalitāte uzlabojusies, un tās iepērkot – vietējie taču jāatbalsta.

“Protams, jādomā par oriģinālu produktu radīšanu. Ukrainā ir šokolādītes Speķis šokolādē, bet pieļauju, ka tā gluži labi varētu saderēt ar īstu speķi. Raunā esošais Latvijas ķiploks mums pasūtīja šokolādi ar ķiplokiem. Sākumā nodomāju – sabojāšu tikai šokolādi – un izmēģinājumam paņēmu nelielu daudzumu. Bet par gatavo produktu biju sajūsmā – garšoja pēc gaļas. Protams, gatavošanā ir savi knifi, ķiploku piedevas daudzums jāpiemēro gan tumšās, gan gaišās šokolādes garšai.”

Šokolādes garšu dažādošanā iesaistās arī pircēji. Kāds atnes ārzemēs pirktu šokolādi – tās garša esot ļoti interesanta, varbūt arī Raisa varot ko tādu uztaisīt. Cits paslavē kādas trifeles un piebilst, ka gribētu vēl citādu garšas niansi. Meistare tad apsver iespēju pamēģināt, bet vispār R Chocolate ražo tikai to, kas garšo pašai un darbiniekiem. Tāpēc, ja kāds pircējs jautā, ko viņam ieteiktu nogaršot, atbilde ir nešaubīga – absolūti visu!