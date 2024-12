Zolitūdes traģēdija 2013.gadā

Augstākās tiesas (AT) lēmums Zolitūdes traģēdijas krimināllietā ir liels solis pretī tālākam taisnīgam krimināltiesisko attiecību noregulējumam un atbilstoša soda noteikšanai tām personām, kuras sauktas pie kriminālatbildības, aģentūrai LETA atzina prokuratūrā.

Valsts apsūdzība ļoti augstu novērtē AT spēju iedziļināties šajā apjomīgajā krimināllietā un savā nolēmumā pamatoti izcelt un norādīt uz to pierādījumu klāstu, kam nav dots izvērtējums ne pirmās, ne apelācijas instances tiesu nolēmumos un kurus valsts apsūdzība ir uzsvērusi visa iepriekšējā tiesvedības procesa gaitā kā tādus, kuriem ir būtiska nozīme to apstākļu konstatēšanā, kas pierāda apsūdzēto personu vainu.

Ievērojot, ka ar AT lēmumu apelācijas instances tiesas spriedums ir atcelts daļā un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai, valsts apsūdzībai nostiprinās pārliecība par lietas izskatīšanu, sasniedzot rezultātu, kas ir ne tikai taisnīgs, bet arī sniedz gandarījumu cietušajiem un sabiedrībai kopumā, norādīja prokuratūrā.

2013.gada 21.novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam “Maxima”, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa 2020.gada februārī krimināllietā par vainīgu atzina būvinženieri Ivaru Sergetu, kuram bez sešu gadu cietumsoda piespriests arī liegums piecus gadus strādāt savā profesijā.

Spriedums vēlāk tika pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā, kura par vainīgu atzina tikai Sergetu.

Apgabaltiesas spriedums tika pārsūdzēts AT, kura šonedēļ atcēla apgabaltiesas spriedumu daļā par Sergeta notiesāšanu.

Savukārt daļā par veikala projekta būvekspertīzes veicēja Andra Gulbja, uzņēmuma “Re&Re” būvdarbu vadītāja Staņislava Kumpiņa, būvuzrauga Mārtiņa Draudiņa un bijušā Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieka vietnieka Jāņa Baloža attaisnošanu spriedums atcelts sakarā ar nepietiekamu argumentāciju attiecībā uz apsūdzību pamatojošo pierādījumu noraidīšanu.

Daļā, kas attiecas uz pārējiem apsūdzētajiem, spriedums atstāts negrozīts. Šie apsūdzētie ir arhitekts Andris Kalinka, bijusī būvinspekcijas priekšnieka vietniece Aija Meļņikova un SIA “Maxima Latvija” darbiniece Inna Šuvajeva.

Bijusī Rīgas pilsētas būvvaldes Projektu izvērtēšanas nodaļas vadītāja Marika Treija jau pirms kāda laika ir mirusi, un ar apelācijas instances spriedumu tika izbeigta apelācijas tiesvedība viņas apsūdzībā.