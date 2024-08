Šonedēļ notiks Ziemeļeiropā pirmais rakstīšanai veltītais festivāls “Rakstivāls” Ieteikt







Jau šo svētdien, 11. augustā, notiks pirmais rakstīšanai veltīts festivāls “Rakstivāls”, kas būs unikāls, vienas dienas festivāls, kāds nav bijis ne Baltijā, ne Ziemeļeiropā.

Rakstīšanas, teksta, vēstījuma izprašana ir izšķiroši svarīga propagandas laikmetā, kad ātri uztverama digitālā informācija prevalē pār teksta kritisku analīzi. Festivālā tiks runāts arī par mākslīgā intelekta ietekmi.

“Raksta no bērnudārznieka līdz prezidenta kancelejai un Nobela prēmijai. Rakstīt var ikviens. Tā ir visdemokrātiskākā radošās izpausmes forma. Mēs visi ikdienā rakstām, bieži pat to neapzinoties. Festivālā izcili rakstnieki un dažādu jomu profesionāļi stāstīs par rakstīšanu, bet darbnīcās būs iespēja ķerties klāt atklāto paņēmienu izmēģināšanai praktiski. Speciālas darbnīcas būs arī bērniem, kā arī terapeitiskās rakstības darbnīcas pašdziedinošai pieredzei. Rakstīšana ir un nav pamatprasme – tā tāda ir, jo ir viena no pirmajām, ko apgūstam. Taču tās tālākais potenciāls lielākoties paliek neatklāts. Tāpat kā tikai retais apzinās, ka peld tekstu jūrā un ka rakstītajam vārdam ir milzīga ietekme ne tikai uz izglītību, mākslu, bet identitāti un nacionālo drošību,” saka viena no festivāla iniciatoriem un organizatoriem, rakstniece Inga Žolude.

Profesionāļi aplūkos rakstniecību ne tikai kā māksliniecisku izpausmi, bet pievērsīsies visdažādākajiem rakstīšanas aspektiem, tostarp par rakstīto valodu kā valodas ilgtspējas priekšnoteikumu un nacionālās kultūras un identitātes pamatu; pedagoģijas un psiholoģijas jomas pārstāvji aktualizēs rakstīšanas nozīmi bērna attīstībā un rakstīšanas iemaņu veicināšanu dažāda vecuma bērnu mērķauditorijā, tajā skaitā pusaudžiem; rakstīšana kā garīga, terapeitiska prakse un pašterapijas veids, kā arī rakstītais teksts ikdienā, publiskajā telpā, kā instruments dažādās profesijās, piemēram, žurnālistika, reklāmas joma, sabiedrisko attiecību jomas un citu profesiju pārstāvju ikdienā.

Katrā tēmā plānotas attiecīgo jomu profesionāļu prezentācijas. Paralēli notiks virkne meistardarbnīcu, lasījumi, “Rakstivāla” noslēgumā plānots koncerts un radošo darbnīcu rezultātu lasījumi.

Festivālā ar prezentācijām un runām uzstāsies Māra Zālīte, Andris Akmentiņš, Ivars Šteinbergs, Edgars Šubrovskis, Aiva Rozenberga, Sanita Martena, Anda Baklāne, Valts Ernštreits, Rudīte Kalpiņa, Ērika Bērziņa, Nils Sakss Konstantinovs, Inga Bitēna, Iveta Kažoka un citi. Darbnīcas savukārt vadīts Luīze Pastore, Māra Upmane-Holšteine, Indra Sproģe, Haralds Matulis, Iveta Harija meita, Ivonna Zīle, Laura Lapiņa u.c.

Tēmu ietvaros tiks vadītas arī praktiskās rakstīšanas darbnīcas attiecīgajai mērķauditorijai, piemēram, plānota darbnīca bērniem, dziesmu tekstu rakstītājiem, terapeitiskā teksta darbnīca un starpdisciplināras teksta, vizuālās mākslas un kustības darbnīcas. Plānots arī koprakstīšanas aplis, rakstnieku iedvesmota ekskursija Līgatnē, grāmatu galds un citas aktivitātes, to skaitā Rīgas Laika izdevējs un galvenais redaktors Uldis Tīrons sarunāsies ar programmatūras izstrādātāja uzņēmuma “Tilde” dibinātāju Andreju Vasiļjevu.

Lai atvieglotu interesentu nokļūšanu uz “Rakstivālu”, festivāla organizatori ir izveidojuši autotransporta koplietošanas grupu “Rakstivāla” profilā “Facebook”. Tajā ikviens, kas dosies uz Līgatni ar savu transportu, kurā vēl būs brīvas vietas, var dalīties ar kontaktiem un paņemt līdzi vēl kādu līdzbraucēju. Organizatori arī parūpējušies par atsevišķiem autobusu reisiem gan no Rīgas, gan no Augšlīgatnes līdz Līgatnei un atpakaļ. Par tiem informācija meklējama festivāla mājaslapā www.rakstivals.lv.

Festivāls norisināsies visas dienas garumā. Ieeja festivālā būs bez maksas. “Rakstivālu” organizē biedrība “Pilsoniskās iniciatīvas centrs” sadarbībā ar radošo kvartālu “Zeit”. Festivālu atbalsta fonds “AUGT”, Valsts kultūrkapitāla fonds, AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds, Cēsu novads un uzņēmums TAUST. Vairāk informācija par festivālu pieejama mājaslapā www.rakstivals.lv.