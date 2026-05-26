Starpnieks nodevis Trampam slepenu vēstījumu no Putina
Marko Rubio apstiprinājis, ka nodevis prezidentam Trampam Putina vēstījumu, ko viņam bija pārsūtījis Lavrovs, ziņo “Dialog”.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs viņam nodevis Kremļa vadītāja Vladimira Putina vēstījumu, kas bijis paredzēts ASV prezidentam Donaldam Trampam. Pēc tam Rubio šo vēstījumu nodevis Baltā nama vadītājam.
Par to sociālajā tīklā “X” vēstīja žurnālists Alekss Raufoglu. Viņš norādīja, ka Rubio žurnālistiem sacījis, ka Lavrovs viņam nodevis Putinam piedēvētu vēstījumu Trampam, un Rubio to tālāk pārsūtījis ASV prezidentam. Vēstījuma saturs netiek atklāts.
Pēc žurnālista teiktā, Rubio komentējis arī ziņas par Maskavas aicinājumiem evakuēt ASV vēstniecību Kijivā, norādot, ka neuzskata šos aicinājumus par apstiprinātiem.
Tāpat ASV valsts sekretārs uzsvēris, ka mūsdienu ieilgušie konflikti pasaulei ir īpaši bīstami. Pēc Rubio domām, to attīstība kļūst arvien grūtāk prognozējama visām iesaistītajām pusēm.