Stendzenieku tik ļoti nokaitinājusi Evika Siliņa, ka viņš kļuvis galēji skarbs: "Man ir nopietnas bažas par premjeres prāta spējām"
Svētdien savas pārdomas par premjeres Evikas Siliņas aizejošās nedēļas izteikumiem video formātā publicējis reklāmists Ēriks Stendenieks. Viņš gan šoreiz savos izteikumos ir galēji skarbs, izsakot nopietnus apvainojumus.
“Evika Siliņa mūs iepriecināja ar fenomenāliem citātiem, kas nedēļas sākumā izklausījās kā joks, ap ceturtdienu/piektdienu man tiešām sāka uzmākties nopietnas bažas par mūsu premjeres kognitīvajām spējām, kopējo saprāta un intelekta līmeni, kas nepieciešams, lai vadītu kaut ko, jo vairāk valsti,” savu sakāmo sāka Stendzenieks.
Viņš piemin premjeres teikto, ka Latvijas degvielas rezerves ir vairāki simti tonnu, kas patiesībā ir vien kādu 10 benzīnvedēju apjoms. Vēl vairāk mulsinājusi sabiedriskā medija pieeja šī citāta atspoguļošanā: “Latvijas Sabiedriskais medijs vispirms šo interviju publicēja, bet pēc tam izlaboja Evikas citātu uz – vairāki simti tūkstoši tonnu. Tas tikai parāda uz to, cik ļoti mēs varam paļauties uz sabiedrisko mediju, kas nevis izlaistos vārdus ieliek iekavās, kā esam pieraduši, bet izlabo premjeres citātu. Tas vairs nav uzticams informācijas avots.”
Viss dzirdētais Stendzeniekam esot prātā atsaucis premjeres iepriekš izteiktos citādus, piemēram: “Neaizrijies, neapvemies!”
Bet daži Stendzenieka teikumi bija īpaši skarbi: “Viss šis manī rosina nopietnas bažas par premjeres prāta spējām. Es uzskatu, ka sadzīvē viņa funkcionēt var – virtuvē, dārzā, tur pat ir zināms šarms tajās dāmītēs. Bet tajā brīdī, kad tu vadi valsti, tas vieš zināmas bažas un pat nelielu paniku, ar ko mums ir darīšana.”
Tāpat reklāmnists velk notikumu paralēles – aizvadītajā nedēļā darbu esot atstājusi Evikas Siliņas ceturtā komunikācijas speciāliste, kura šajā amatā esot noturējusies gadu. Tas esot daudz. Iespējams, viņa vēl pirms promiešanas esot iedvesmojusi Eviku Siliņu, saorganizējot publisku izgājienu un iedrošinot izteikties droši, bet Stendzeniekam neesot pārliecības, ka tas tiešām tā noticis.
Solīts – darīts.
Oficiāli: mums ir darīšana ar trako.
Es nesaku, ka es esmu baigi normāls, bet es arī nevadu valsti un neesmu tik ļoti visu laiku apvainojies, gražīgs un cacīgs. pic.twitter.com/IGNYOj50Ol
— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) March 15, 2026