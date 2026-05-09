Kad Latvijā beidzot kļūs pa īstam silts? Prognozēs sola siltu vasaru, bet ir ne tikai labas ziņas 0
Daudziem šobrīd prātā ir aktuālais jautājums: kad Latvijā beidzot kļūs pa īstam silts? Pirmie vasarīgie uzplaiksnījumi maijā jau jūtami un vēl būs sagaidāmi, tomēr meteorologi atgādina – pāris siltas dienas vēl nenozīmē stabilu vasaras sākumu.
Tuvākajās nedēļās Latvijā var būt periodi, kad gaisa temperatūra pārsniedz +20 grādus. Tomēr prognozes par siltuma noturību ir piesardzīgas: maijā laikapstākļi mēdz strauji mainīties, un siltākam laikam var sekot vēsākas naktis, vējš vai nokrišņi. Iepriekšējās prognozēs tika norādīts, ka maija sākumā vietām gaiss varētu iesilt virs +20 grādiem, taču vienlaikus uzsvērts, ka prognozes par siltuma ilgumu ir atšķirīgas.
Noturīgāku vasaras sajūtu, visticamāk, varam sagaidīt jūnijā. Tas gan nenozīmē, ka līdz tam siltu dienu nebūs. Drīzāk jārēķinās ar tipisku pavasara beigu un vasaras sākuma scenāriju: dažas ļoti patīkamas, pat vasarīgas dienas, bet starp tām – vēsāki brīži, īpaši naktīs un piekrastē.
Par vasaru kopumā prognozes izskatās labi – gaidāma siltāka vasara par ierasto. Meteorologs Andris Vīksna TV3 raidījumā “900 sekundes” norādījis, ka pavasara un vasaras sākuma mēnešos temperatūra Latvijā kopumā varētu būt augstāka par klimatisko normu. Tajā pašā laikā viņš brīdinājis, ka vasara var nest arī spēcīgus pērkona negaisus, krusu un krasas vēja brāzmas.
Līdzīgu vēstījumu savā publikācijā pārstāstījis arī NRA.lv: vasara var būt siltāka par normu, taču tas nenozīmē mierīgus un vienmērīgus laikapstākļus. Tieši pretēji – līdz ar siltāku gaisu pieaug risks, ka atsevišķās dienās veidosies spēcīgi negaisi, īslaicīgas, bet intensīvas lietusgāzes, krusa un vēja brāzmas.
Arī Eiropas mēroga sezonālās prognozes rāda līdzīgu virzienu. Copernicus sezonālajā prognozē jūnijam-augustam norādīts, ka Eiropā temperatūra lielākoties, visticamāk, būs augstāka par ierasto klimatisko līmeni, bet Ziemeļaustrumeiropā ir neliels signāls par nokrišņu daudzumu zem normas. Latvijai tas nozīmē, ka iespējama gan siltāka vasara, gan sausāki periodi, taču sezonālās prognozes nenosaka konkrētu dienu, kad sāksies īstā vasara.
Tātad vienkāršā atbilde ir šāda:
Tāpēc šovasar, iespējams, būs jāgatavojas ne tikai saulei un karstumam, bet arī straujām laikapstākļu maiņām. Vienā nedēļā var būt sausums un karstas pēcpusdienas, bet nākamajā – negaisi, stiprs vējš un lokālas lietusgāzes. Tieši šāda “dinamiska vasara” pēdējos gados kļūst arvien raksturīgāka, un meteorologi to saista arī ar klimata pārmaiņu ietekmi uz laikapstākļu ekstrēmiem.