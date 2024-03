Edgars Rinkēvičs, Īlons Masks Foto: LETA, Scanpix/LETA. Kolāža: LA.lv

Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs socvietnē “X” (iepriekš “Twitter”) komentējis tā īpašnieka un multimiljardiera Īlona Maska izteikumus par to, ka NATO ir jālikvidē. “Dārgais Īlon Mask, iemesls, kāpēc NATO tika dibināta, pastāv un pastāvēs, ir Krievija un citi brīvās pasaules ienaidnieki,” tā izskaidrojošā atbildē uz Maska ierakstu sacījis Rinkēvičs.

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 3, 2024

Miljardieris iepriekš bija izteicies, ka NATO pastāvēšanai nav jēgas. “Es vienmēr esmu domājis, kāpēc NATO turpina pastāvēt, lai gan tās ienaidnieks un iemesls, kāpēc tā tika izveidota, Varšavas pakts, ir sabrukusi,” brīnās Masks.

Maska komentāram atbildi snieguši arī citi lietotāji, kuri atgādināja, ka Varšavas pakts tika izveidots, lai cīnītos pret tolaik jau pastāvošo Ziemeļatlantijas aliansi, nevis otrādi.

Jau iepriekš viņš vairākkārt ir izteicies prokrieviski, tostarp publicējis mēmes ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un aicinājis viņu uz miera sarunām ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, tāpat ir rezervēti noskaņots pret sava satelītbiznesa Starlink izmantošanu Ukrainas karā, ukraiņu pusē.

“Pastāvēšanas iemesls – Varšavas pakts…”, kurš vēl pie tam esot izjucis —> redzams, ka ar Īlonu jau labu laiku nav viss kārtībā. Manai mazmeitai ir vairāk saprašanas! — Velga (@VelgaDrupa) March 3, 2024

Dear Elon, I know your might, but that is the Prezident of Latvia @edgarsrinkevics who educates you! — Latvian Beckham 🇱🇻♥️🇺🇦🇵🇱🇮🇱 (@LatvianBeckham) March 3, 2024

+ huilas stipendija. — Nepareizais Akmentiņš ❤️🇺🇦 (@NeredzamaGaisma) March 3, 2024

Visu laiku dižojas ar runas brīvību tviterī un neredz, kā te pēdējā laikā palielinājies melu un dezinformācijas apjoms. — 🌎 More arms for Ukraine! Heroes never die ✊ (@FutsBols) March 3, 2024

Right, that WAS the “reason” pic.twitter.com/qY3tcq2E0X — Jon G (@JonInNash) March 3, 2024