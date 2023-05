Foto: AFP/LETA

Svētdien elektrība vairākas stundas būs pieejama par velti. Noskaidro, kad būs izdevīgākais laiks enerģijas patēriņam Ieteikt







Svētdien elektrība pēc biržas cenām vairākas stundas būs pieejama par velti, liecina “Nordpool” informācija.

“Nordpool” dati rāda, ka svētdien, 21.maijā, elektrība 0,00 eiro par KWh maksās no plkst.10 līdz plkst.11 un no plkst.12 līdz plkst.13. Tāpat elektrība par velti būs pieejama svētdien laika posmā no plkst.14 līdz plkst.15.

Tāpat publiskotā informācija liecina, ka svētdien trīs stundas elektrības cena noslīdēs zem nulles atzīmes par KWh. Tā, piemēram, laikā no plkst.11 līdz 12 elektrības cena būs negatīvs 0,00048 eiro par KWh, no plkst.15 līdz 16 cena noslīdēs līdz negatīviem 0,00111 eiro par KWh un plkst.16 – 17 tā būs negatīvs 0,00041 eiro par KWh.

Norādīta cena ir ar pievienotās vērtības nodokli.

AS “Latvenergo” aģentūrai LETA skaidroja, ka labi integrētā elektroenerģijas tirgū jeb sistēmā, kurā ir labi starpvalstu savienojumi un darbojas vienoti elektrības biržas principi, salīdzinoši īslaicīgi elektrības cenu vienā valstī vai reģionā var noteikt ģeogrāfiski attāla apgabala enerģijas ražotāju izstrādās elektrības izmaksas.

Uzņēmumā norāda, ka parasti zemas cenas vai cenas zem nulles vērtības vērojamas vēja elektrostaciju jaudīgas darbības laikā, taču pēdējā laikā arvien biežāk zemu cenu nosaka vienlaicīga jaudīga saules elektrostaciju darbība. Proti, Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā elektrības cenu var noteikt izstrāde Centrāleiropā un Rietumeiropā.

“Latvenergo” pārstāvji atzīmē, ka zemas cenas ir maza elektrības patēriņa un pieprasījuma brīžos – brīvdienās un dienas vidū, kad saules enerģijas izstrāde ir visintensīvākā.

Taujāti par negatīvo elektroenerģijas cenu ietekmi uz patērētājiem, uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka, ja klients ir noslēdzis līgumu par biržas cenu, tad viņš maksā tieši tik, kāda cena tirgū ir bijusi. Parasti gan klients norēķinās par elektrību reizi mēnesī, un negatīva cena neilgst dienām, atzīmē “Latvenergo”.