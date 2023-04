Elektroenerģijas tarifa pieaugums skars visus iedzīvotājus, rēķini palielināsies. Bet vai būs arī kompensācijas? Ieteikt







Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” tarifs no šā gada 1.jūlija varētu pieaugt vidēji par 32%, savukārt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) tarifs palielināsies par 36%.

Šī tēma jau labu laiku sabiedrībai ir kā bieds, par to tiek runāts jau kopš pagājušā gada, kad tika solīts 7 reižu lielāks tarifs. Šobrīd kā sasniegums tiek prezentēts šis salīdzinoši mazākais pieaugums. Kā tas ietekmēs gala cenas patērētājiem un tausaimniecību kopumā?

Šāds jautājums radies TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, kur atbildi uz jautājumu sniedzis Viktors Valainis, 14. Saeimas deputāts, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs.

Viņš norāda: “Tas ietekmēs ikvienu Latvijas iedzīvotāju, tas ietekmēs mūsu ražotāju konkurētspēju. Pieņemot šādus tarifa palielinājumus par trešo daļu, līdzi ir jānāk kompensējošiem mehānismiem, kā pieaugumu iedzīvotāju grupām, kas to izjutīs visvairāk, kompensēt, kā kompensēt eksportētājiem utt.”

Valainis arī norāda uz to, ka gan “Sadales tīkls”, gan “Latvenergo” pagājušajā gadā uzrādījuši fantastiskus peļņas rādītājus…

Viņš uzskata, ka iedzīvotājiem patiesībā nemaz neinteresē, kā veidojas maksājums, no cik un kādām komponentēm tas sastāv, jo svarīgs ir tikai kopējais rēķiins.

Neesošie atbalsta mehānismi ir valdības atbildība, jo viņi to nav izdarījuši.

“Protams, arī par pārvaldību ir jāuzdod milzīgs jautājums. Kā tas var būt, ka nāk ar priekšlikumu palielin’t četras reizes, bet beigās ir par 30%. Atšķirība ir būtiska.”