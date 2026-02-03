Melnā humora komēdija “Perfektie” ir godīguma pārbaudījumus digitālajā laikmetā 0
Režisora Dž. Dž. Džilindžera melnā humora komēdija “Perfektie”, kas 11. februārī kinoteātrī “Forum Cinemas” piedzīvos pirmizrādi, stāsta par godīguma, privātuma un attiecību trauslumu digitālajā laikmetā. Filma atklāj, cik daudz no šķietami sakārtotās un perfektās ikdienas patiesībā slēpjas mūsu telefonos un cik viegli viena vakara laikā var sabrukt ilūzija par atklātību un uzticēšanos.
Filmas “Perfektie” stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi satiekas kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav, ko slēpt. Bet vai tā tiešām ir?
Skaties filmas “Perfektie” treileri šeit: https://youtu.be/DWogKrF5j-8
Filmas melnais humors ļauj ar vieglumu runāt par sāpīgām tēmām, vienlaikus nezaudējot emocionālo dziļumu. Smiekli mijas ar spriedzi, radot situācijas, kurās skatītājs ne tikai izklaidējas, bet arī neviļus atpazīst sevi un savas izvēles, kas liek pārdomāt, cik daudz patiesībā slēpjas aiz mūsu ikdienas “perfektajām” fasādēm. Aktrise Linda Kalniņa stāsta: “Mana loma filmā patiesībā ir par ārējo masku, ko uzliekam, lai citiem izskatītos veiksmīgi un laimīgi, kamēr patiesībā iekšējā pasaule var būt sagrauta un ļoti skumja.”
Savukārt Dainis Grūbe uzsver filmas aktualitāti mūsdienu digitālajā laikmetā: “Šī ir ļoti aktuāla tēma mūsu dzīvē. Mēs tik daudz laika pavadām telefonos, sociālajos tīklos un virtuālajā vidē. Arī filmā mēs redzam personāžus, kādus sastopam arī dzīvē, kuriem ir grūti nodalīt, kas ir realitāte un kas nav. Es novēlu skatītājiem samazināt laiku viedierīcēs un vairāk veltīt to sarunām, skatoties partnerim, draugam vai paziņam acīs, nevis tikai rakstot telefonā.”
Kinoteātros visā Latvijā “Perfektie” būs skatāma no 13. februāra, piedāvājot skatītājiem asprātīgu, spriedzes pilnu un ironisku skatījumu uz mūsdienu cilvēka dubulto dzīvi. No 20. februāra filma būs skatāma Īrijā un Ziemeļīrijā. Igauņu versiju noskatījušies vairāk nekā 67 000 skatītāju kopš filmas pirmizrādes 16. janvārī Igaunijā.
Filma “Perfektie” veidota pēc itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenās filmas scenārija “Pilnīgi svešinieki” (“Perfetti sconosciuti”), kas ieguvusi David di Donatello balvu kā Labākā filma. Kinolente uzņemta trīs valstu versijās – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – vienās un tajās pašās lokācijās Viļņā. Šis ir līdz šim nepieredzēts projekts Baltijas kinovēsturē, kas apvienojis reģiona producentu un radošo komandu spēkus, radot gan vienotu vizuālo pasauli, gan trīs unikālas interpretācijas par stāstu, kurā septiņi seni draugi vienas vakariņu nakts laikā atklāj savus slēptākos noslēpumus.
Latvijas versijas režisors ir Dž. Dž. Džilindžers, producents Kristians Alhimionoks (“Centaur Films”). Oriģinālo scenāriju (“Perfetti sconosciuti”) sarakstīja Paolo Dženovēze, Filipo Boloņja un Paolo Kostella, bet adaptāciju veidojis Dž. Dž. Džilindžers. Operators Mihkels Soe, mākslinieks Gregs Zundelovičs, kostīmu māksliniece Anda Ščerbaka, grima māksliniece Līga Ozola, skaņu režisors Matīss Krišjānis, montāžas režisore Paula Ločmele un mūzikas komponists Andris VIlcāns. Lietuvas versijas režisors – Dainius Kazlauskas, Igaunijas – Arun Tamm.
Latvijas “Perfektie” pirmizrāde būs 11. februārī kinoteātrī “Forum Cinemas”. Biļetes pieejamas šeit: https://ej.uz/biļetesperfektie Kinoteātros Latvijā no 13. februāra.
Filmas producēšanā piedalās “Centaur Films” (Latvija; Kristians Alhimionoks) un “Apollo Film Productions” (Igaunija; Tanels Tatters un Veiko Eskens), “Filmai LT” (Lietuva; Artūrs Dvinelis). Filmas kopražotājs ir “Zolba Productions” (Igaunija; Jevgēnijs Supins). Filmas izplatītājs Latvijā “Baltic Content Media”.
Baltijas valstīs projekta tapšanu atbalsta “Postimees”, “Coca-Cola” un “Go3” kā arī Lietuvas nodokļu atvieglojumu programma, kas sekmē reģionālās kinoindustrijas un ekonomikas attīstību.