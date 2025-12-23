Džilindžers pirmizrādē ierodas ar jaunu dāmu – runas par abu simpātijām klīst jau labu laiku 0
Pagājušās nedēļas nogalē Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notikušajā režisora Dž. Dž. Džilindžera jaunākās izrādes “Zvaigznāji” pirmizrādē skatītāju uzmanību piesaistīja ne tikai mākslinieciskais sniegums, bet arī aktrise, ar kuru kopā viņš bija ieradies.
Kā ziņo žurnāls “Privātā Dzīve”, pasākumā viņš bija redzams kopā ar aktrisi un kustību konsultanti Lindu Kalniņu, kas citiem labāk zināma kā mācītāja Krista Kalniņa meita.
Mākslinieku aprindās jau labu laiku klīdušas runas par viņu ciešo draudzību un iespējamu tuvāku saikni, taču līdz pat brīdim, kad publisko telpu pāršalca ziņas par Džilindžera sestās laulības beigām, viņš noliedza jebkādas romantiskas attiecības.
Arī tagad abi no komentāriem atturējušies.
