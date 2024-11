“Tā atkal ir tāda Staļina laika domāšana…” Gulbis rosina sodīt tās paraksttiesīgās personas, kas pieļāva militārās kompozīcijas uzstādīšanu Ādažos Ieteikt







“Aizsardzības ministrs noveļ [vainu] uz bijušajiem ministriem, kuri bija 2017.gadā, 2018.gadā. Es piekrītu tam, ka tā ir tipiska padomju laika domāšana. Man likās, ka aizsardzības sektorā tā nav,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Preses klubs” iesāka teikt uzņēmējs un bijušais iekšlietu ministrs Māris Gulbis, apspriežot izvietoto “militarizētās tēlniecības kompozīciju” pie Ādažu bāzes Kadagā. Šī objekta izveidei iztērēti aptuveni 183 000 eiro.

Gulbis atgādināja par laiku savā bērnībā, kad pie aviācijas institūtiem un citām iestādēm Padomju Savienības laikā bija izvietoti militārie dizaina objekti – lidmašīna “JAK” vai “MIX”, tanks “T-34” un citi.

“Žēl, ka Aizsardzības ministrija netiek vaļā no padomju domāšanas! Bet, ko es izdarītu šobrīd premjeres vietā, – lūgtu Ģenerālprokuratūrā izskatīt, lai katra no paraksttiesīgajām personām solidāri samaksā tos 180 tūkstošus eiro. Jo vienreiz vajadzētu sodīt šos paraksttiesīgos ierēdņus, lai viņi no savas kabatas jūt, kādas muļķības ir sastrādājuši,” sacīja bijušais iekšlietu ministrs.

Gulbis vērsa uzmanību TV24 raidījumā “Preses nams” uz to, ka, aizbraucot uz Vāciju, Beļģiju, Zviedriju, mēs nekur neredzēsim bruņutransportieri pie NBS bāzes vai kādas armijas bāzes. “Nekur! Vienkārši tā atkal ir tāda Staļina laika domāšana,” uzskata Gulbis, diskutējot par “militarizētās tēlniecības kompozīcijas” izvietošanu Kadagā pie Ādažu militārās bāzes.

Jau vēstīts, ka dienesta pārbaudes komisija ir lūgusi pagarināt termiņu pārbaudes pabeigšanai par “militarizētās tēlniecības kompozīcijas” Kadagā izmaksām, intervijā TV3 pastāstīja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), tā piektdien, 1.novembrī, ziņoja LETA.

Termiņā, kurā bija uzdots pabeigt dienesta pārbaudi, ir sagatavots starpziņojums, kurā atkārtoti atzīmēts, ka projekts ildzis gadiem. “Tēlniecības kompozīcija” sākotnēji plānota mazāka, izmaksas pirms trim, četriem gadiem tikušas lēstas ap 20 000 eiro, kas izaugušas līdz 183 000 eiro.

Pēc Sprūda vārdiem, izmaksas lielā mērā augušas, jo esot labiekārota lielāka platība ap objektu, kur arī aizgājusi lielākā summa. Pats “vides objekts” izmaksājis ap 30 000 eiro.

Sprūds atkārtoti atzina, ka notikušais rada jautājumus par izmaksu samērīgumu no Nacionālo bruņoto spēku puses. Sabiedrībai ir pamats apšaubīt izmaksu lietderību. Aicināts nosaukt atbildīgo vārdus, Sprūds pašlaik to nedarīja, sakot, ka situāciju noteicis vairāku cilvēku un faktoru kopums. Pašlaik nevarot runāt par ļaunprātīgu rīcību.

Aģentūra LETA ziņoja, ka oktobrī Kadagā pie Nacionālo bruņoto spēku militārās bāzes tika pabeigts vides objekts, ko aizsardzības nozare nodēvējusi par “militarizētās tēlniecības kompozīciju”. Tur uz betona podesta izvietots savu laiku nokalpojis kāpurķēžu bruņutransportieris “CVR(T)”. Šī objekta izveidei iztērēti aptuveni 183 000 eiro.

Aizsardzības ministrs 11.oktobrī ir ierosinājis dienesta pārbaudi par “militarizētās tēlniecības kompozīcijas” ar kāpurķēžu bruņutransportieri “CVR(T)” būvniecību pie militārās bāzes Ādažos. Sprūds ir atzinis, ka tā ir finansējuma nelietderīga izmantošana.

Paralēli dienesta pārbaudei Sprūds uzdevis izstrādāt un ieviest uzlabojumus ar būvniecību saistītu iepirkumu un to pārraudzības jomā aizsardzības nozarē, veicot arī esošo projektu auditu.