“Tā ir visu mūsu atbildība, mīkstčaulība!” Dimanta par latviešu mūžīgo piekāpību krievvalodīgajiem cilvēkiem Ieteikt







“Kad mums ziedotājs zvana un runā krieviski, mēs nevaram saprast, vai piezvanījis ukrainis – prasām “vai jūs esat ārzemnieks vai tūrists?” Un visbiežāk atbild:”nē, es esmu te dzimis””, pieredzē TV24 raidījumā “Preses Klubs” dalās Rūta Dimanta, Ziedot.lv vadītāja.

Reklāma Reklāma

Viņa stāsta par gadījumu pirms pāris dienām, kad piezvanījusi 21 gadu veca jauniete no Daugavpils, kurai ir onkoloģiskas veselības problēmas, un lūdz ziedotāju palīdzību. “Viņa nesaprata, viņa patiešām nesaprata latviešu valodu! Viņa latviski nerunā. Telefonu paņēma viņas mamma un lauzītā latviešu valodā izrunājās ar mums! Tā ir mūsu visu atbildība, mīkstčaulība, nespēja pieņemt pāreju izglītībai uz latviešu valodu, tāpēc, ka no Krievijas visu laiku bija milzīgs spiediens Eiropas Padomē, visi mums nāca virsū, mēs to neizdarījām un te ir sekas!” Dimanta stingri norāda.

Viņa norāda, ka nav nepieciešami sabiedriskie mediji krievu valodā.

“Iedomājaties, 2009. gada krīzē daudzi latvieši aizbrauca uz Angliju un viņi nezināja valodu – protams, ka viņi dzīvoja informatīvajā telpā Latvijā. Ja viņiem tajā brīdī Anglijā kāds paprasītu “vai gribas, lai Latvija uzvar”, ja piemēram, mēs ietu iekarot Igauniju. “Protams” viņi atbildētu. Tieši tāpat krievi šeit vēl joprojām dzīvo Krieviju mediju informatīvajā telpā. Mēs ar savu sabiedrisko mediju krievu valodā nespējam viņus uzrunāt,”Ziedot.lv vadītāja uzskata.

Viņa atzīst, ka arī pati kādreiz Ziedot.lv ar cilvēkiem runājusi krieviski, bet tagad mums, latviešiem, ir jāuzņemas atbildība un jāpanāk, lai izglītība Latvijā būtu tikai valsts valodā.