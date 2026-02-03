VIDEO. Talsu novadā daļēji sabrucis veikals “Citro mini”, ir cietušie 40

LETA, LA
17:24, 3. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendē, daļēji sabrūkot veikala “Citro mini” ēkai, cietušas divas pārdevējas, aģentūrai LETA apstiprināja Ģibuļu apvienības pārvaldē.

Pārvaldē norādīja, ka ēkā atradies tikai veikals. Tas ir vienīgais veikals šajā ciemā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) aģentūra LETA noskaidroja, ka izsaukums saņemts otrdien plkst. 13.38.

Notikuma vietā konstatēts, ka sabrukusi vienstāva ēkas daļa desmit kvadrātmetru platībā, kā arī dega jumta konstrukcija divu kvadrātmetru platībā.

Nelaimē cietuši divi cilvēki, kuri nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, norādīja dienestā.

Plkst. 14.50 VUGD darbs notikumā noslēdzās.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, sākotnējā informācija liecina, ka, iespējams, sprādzis apkures katls. Valsts policijā sākts kriminālprocess un likumsargi noskaidros notikušā apstākļus.

Talsu novada pašvaldība paziņojumā medijiem norāda, ka notikuma vietu apsekoja arī pašvaldības vadība, lai izvērtētu situāciju un, nepieciešamības gadījumā, sniegtu atbalstu un sociālo palīdzību.

“Citro” zīmola pārvaldītājs ir SIA “Latvian Retail Management”. Kompānija pārvalda arī “Eldo” zīmolu. 2024. gadā tā strādāja ar 17,612 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,7% vairāk nekā 2022. gadā, bet kompānijas peļņa saruka par 33,5% – līdz 38 694 eiro.

Uzņēmums reģistrēts 2018. gadā, un tā pamatkapitāls ir 51 000 eiro. “Latvian Retail Management” īpašnieki ir Vasīlija Popandopulo uzņēmums SIA “Lekon” (33,33%), “Gabriēla” (33,33%) un AS “Diāna” (33,33%), kuras patiesais labuma guvējs ir Edvīns Bergmanis.

