Prātam neaptverami! Sieviete Vidzemē samaksā teju 30 tūkstošus eiro par "bezmaksas palīdzību"
Vidzemē kāda sieviete krāpniekiem atdevusi 27 500 eiro, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Zane Vaskāne.
Policijā skaidroja, ka pagājušā gada rudenī sieviete internetā pamanīja sludinājumu par bezmaksas ekstrasensu seansiem “veselības uzlabošanai”. Pēc saziņas šī pakalpojuma solītājs sievietei skaidroja, ka jāmaksā vien par seansos izmantotajiem “materiāliem”, turklāt pēc visu seansu beigām samaksātā nauda tikšot atgriezta.
Kā norāda policijas pārstāve, sākotnēji sievietei saziņa notika ar vienu cilvēku, taču vēlāk tā turpinājās ar vēl citu personu starpniecību. Seansu laikā, kas notika videozvanu formātā, sievietei tika norādīts, ka nepieciešama papildu samaksa par it kā lāsta noņemšanu.
Pēc notikušā sieviete vērsās Valsts policijā, un pašlaik sākts kriminālprocess. Tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi un iesaistīto personu loma noziedzīgajā nodarījumā.
Krāpnieki nereti izmanto cilvēku uzticēšanos, vēlmi pēc palīdzības un bailes, piedāvājot tā sauktos “bezmaksas seansus”, par kuriem vēlāk tiek pieprasīta samaksa par materiāliem, rituāliem vai citiem izdomātiem pakalpojumiem, vienlaikus solot naudas atgriešanu. Bieži saziņā tiek iesaistītas vairākas personas un izmantoti nestandarta maksāšanas veidi, skaidro policijas pārstāve.
Valsts policija atgādina, ka krāpnieki nereti izmanto cilvēku izmisumu un ticību seansiem vai rituāliem, lai izkrāptu naudu, jo vēlme uzlabot veselību vai atrisināt personīgas problēmas var mudināt cilvēkus pieņemt nepārdomātus lēmumus. Ja rodas aizdomas par šāda veida piedāvājumiem, policija aicina nekavējoties pārtraukt saziņu un vērsties Valsts policijā.