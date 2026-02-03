Krievija atrodas krustcelēs: Slaidiņš par interesantu informāciju, ko vēsta paši krievi 0
Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atklāj, kas tiek vēstīts pašu krievu medijos.
Slaidiņš stāsta, ka turpmāk militāro izdevumu palielināšana Krievijā, ņemot vērā izdevumu samazināšanos, prasīs līdzekļu novirzīšanu no citām prioritārajām jomām.
Tāpat tiek lēsts, ka visu 2026. gadu Krievija varētu atrasties krustcelēs – ekonomiskā situācija tur ir saspringta. Vienlaikus par vairāk nekā pusi kopš 2024. gada ir samazinājies ražošanas pieaugums optiski elektroniskajā rūpniecībā.
Kas vēl notiek Krievijā? Uzzini video!