VIDEO. Kas tāds nav redzēts! Šodien uz jauno Liepājas cietumu tika pārvesti visi ieslodzītie
Šodien Liepājā pavērušies kaulus stindzinoši skati – neskaitāmas policijas automašīnas, kuras konvojā ar skaņas signāliem devušās cauri vēja pilsētai.
Kā vēsta portāls liepajniekiem.lv, satiksme bija slēgta gan Dārza ielā, gan ik pa laikam arī citviet pilsētā. Liepajniekiem.lv rīcībā esošā informācija liecina, ka satiksmes ierobežojumi un policijas rosība saistīta ar cietumnieku pārvešanu uz jaunuzcelto Liepājas cietumu Alsungas ielā.
Kā ziņo Tieslietu ministrija, otrdien, 2026.gada 3.februārī, Liepājas cietums ir uzsācis darbu jaunajās ēkās Alsungas ielā 29. Dienas laikā uz jaunajām telpām ir pārvietoti visi Liepājas cietuma ieslodzītie. Turpmāk Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienība Liepājas cietums pilnā apmērā turpinās darbību Alsungas ielā.
Tieslietu ministrija un Ieslodzījuma vietu pārvalde izsaka pateicību Valsts policijai un citiem dienestiem par sadarbību un visiem liepājniekiem par sapratni saistībā ar nelieliem transporta kustības ierobežojumiem pilsētā 3.februārī.
