“Vai kādam ir pieredze ar kaimiņiem, kuri draud noindēt jūsu suni?” Kaspars pastāsta šausmu lietas 8
Kopš pērnā gada beigās nežēlīgi tika nošauti “Modra Olu” suņi, dzīvnieku tēma ir īpaši aktuāla. Lai arī katram var būt dažādi viedokļi par četrkājainajiem draugiem, šaubu nav — tās ir dzīvas būtnes, kurām arī ir savas “tiesības”. Sišana, badošana, nošaušana un indēšana neietilpst šo “tiesību” sarakstā. Taču nu klajā nācis kārtējais stāsts, kur pret suni tiek izteikti draudi dzīvībai.
“Vai kādam ir pieredze situācijā ar kaimiņiem, kuri draud noindēt jūsu suni? Pašvaldības policija teica, ka neesot tāda likuma, kas aizstāvētu dzīvnieku, kamēr reāli nav noindēts. Tad tikai varot rakstīt iesniegumu..” līdzcilvēkiem vietnē “Threads” jautā Kaspars. Viņš norāda, ka draudus izteikusi 70 gadus veca kundze.
Komentāru sadaļā ļaudis ir pārsteigti par šādu draudu izteikšanu, daudzi iesaka vērsties ar iesniegumu (vai vairākiem) Valsts policijā. Kāda sieviete raksta: “Nu, es liktu viņiem skaidri saprast, kas viņiem draud, ja viņi kaut pirkstu piedurs manam sunim… Policija tajā gadījumā būtu mazākais no ļaunumiem… un absolūti bez jokiem.”
Vienlaikus Laura uz šādām situācijām paskatās no otras puses: “Kāpēc kaimiņienei tādas idejas? Suns iet viņas sētā, traucē nakts mieru? Mums vieni kaimiņi paņēma suni, kuru paši nespēja valdīt — suns regulāri bija citu kaimiņu dārzos, jo saimnieki nebija pat kārtīgu sētu uzlikuši! Beidzās viss ar policiju, jo suns sakoda vienu no kaimiņiem. Visi tik saka, ka kaimiņiene tāda un šitāda, bet neviens nejautā — kas tieši viņai traucē no suņa puses? Nezinām otras puses stāstu.”
Kas sakāms citiem soctīklotājiem?
“Bauskas novadā suņu nošaušana diezgan ietekmēja novada policijas darbu. Tiešām kaut kam sliktam jānotiek, lai darītu kaut ko lietas labā?”
“Kaimiņu konflikti ir grūta lieta. Variet rakstīt iesniegumu, reāli tas neko nedos. Jau 10. gadu dzīvojam blakus neadekvātiem vecīšiem. Ir bijusi policija, Bez tabu, Degpunkts, esam tiesājušies (viņi gan tiesā neieradās). Daudz konfliktu arī par suņiem. Ir divas lietas, kas tiešām palīdz un strādā: 1. Max ignore — nereaģēt, nerunāt, nekonfliktēt 2. Video novērošana (saliec gar žogu kameras)”
“Pieļauju, ja nebūs rakstiska iesnieguma par draudu izteikšanu, ja notiks ļaunākais, varēs pateikt, ka esat visu izfantazējis un dievgosniņa neko nezin. Ierasti, ja bērni vāra sūdus, jārunā ar vecākiem, kaut kādā vecumā ir otrādi. Daļai no veciem cilvēkiem ir bērni, kuri uztraucas par viņiem.”
“Var būt suns neļauj gulēt viņai, rej bieži, vakaros, pa nakti? Arī pati divas reizes esmu sūdzējusies par to, ka kaimiņu suņi katru dienu tiek atstāti visu dienu un nakti ārā vieni paši un rej lielākoties laika un neļauj ne normāli strādāt, ne gulēt.”
