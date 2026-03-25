“Tas ir arī ekonomisks rādītājs…” Gūtmanis skaidro, kāpēc lielajām saimniecībām ir izdevīgi saimniekot videi draudzīgāk 0
Vai tiešām lielās saimniecības ir lielākie vides piesārņotāji? TV24 raidījumā “Klimata balss” Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis skaidro, kāpēc realitātē bieži vien situācija ir pavisam citāda.
Viņš norāda, ka daļēji var piekrist viedoklim, ka lielākas saimniecības strādā intensīvāk, taču vienlaikus uzsver – jo lielāka saimniecība, jo lielākas iespējas saimniekot efektīvi un videi draudzīgāk.
Tas attiecas gan uz lopkopību – piemēram, mēslu krātuvēm un šķidro mēslu iestrādi augsnē, gan uz citām tehnoloģijām, kas ir ļoti dārgas un mazajām saimniecībām bieži vien nav pieejamas, jo nevar atļauties.
Lielās saimniecības tās var atļauties un līdz ar to saimnieko videi draudzīgāk.
Līdzīga situācija ir arī graudkopībā. Tiek izmantotas modernas metodes, tiešā sēja, precīzā minerālmēslu iestrāde un citas tehnoloģijas, kas ļauj pielāgot mēslojuma daudzumu konkrētām augsnes analīzēm.
Kā skaidro Gūtmanis, tas nav tikai vides jautājums, tas ir arī ekonomisks rādītājs. Jo prātīgāk un saprātīgāk tiek saimniekots, jo lielāks ieguvums pašai saimniecībai.
Vienlaikus viņš atzīst, ka katrā jomā ir slikti izņēmumi, kas var “maitāt” kopējo bildi, tomēr tie neatspoguļo kopējo sistēmu.
