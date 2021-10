“Tās ir muļķības!” Vimba noliedz, ka notiek sarunas par divu aktrišu atstādināšanu no darba Nacionālajā teātrī Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

“Pamatoti lepojos ar Nacionālā teātra darbiniekiem, kuri, ar dažiem izņēmumiem, protams, pārsvarā nebija jāmudina vakcinēties un šobrīd Latvijas Nacionālajā teātrī ir 99,5% vakcinācijas aptvere pret Covid-19,” TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” apliecināja Latvijas Nacionālā teātra direktors Jānis Vimba.

“Līdz ar to esam bijuši ļoti apzinīgi pilsoņi un ļoti saudzējoši pret sevi un pret saviem skatītājiem, pret sabiedrību kopumā. Esam arī centušies palīdzēt mediķiem ar savu darbību. Kāda ir mana attieksme? Es kā pilsonis, ne tikai kā direktors, uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums veikt vakcināciju laicīgi. Tā ir brīvprātīga vakcinācija, jo jums ir iespēja izvēlēties – vai potēties vai nepotēties, kad potēties un ar ko potēties. Aicinu pilnīgi visus to izdarīt,” sabiedrību uzrunā Nacionālā teātra direktors.

Iepriekš medijos izskanēja, ka Nacionālajā teātrī, iespējams, darbu būs jāpamet divām aktrisēm – Marijai Bērziņai un Zanei Jančevskai. Presē tika izplatītas ziņas, ka mākslinieces neesot vakcinējušās pret Covid-19. Uz jautājumu, vai šīm aktrisēm patiesi draud atstādināšana no darba, J. Vimba atbild noraidoši:

“Es domāju, ka šeit nepamatoti no mušas ir uzpūsts zilonis. Par šo aktrišu veselības stāvokli es publiski runāt nedrīkstu. Nē, neviena no šīm aktrisēm nav atlaista un šādas sarunas nenotiek. Līdz ar to, ja jums ir vēlme uzzināt par aktrišu attieksmi pret vakcināciju, tad jums ir jāsazinās ar pašām aktrisēm, bet vēlreiz atgādinu – tā nav taisnība un tās patiešām ir muļķības. Līdz šim neviens teātra darbinieks nav atlaists.”